|
Владимир Карягин о поддержке предпринимательства: «Есть несколько сотен видов бизнеса, где надо принимать срочные меры»
30.03.2020 21:08 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Отсрочка налоговых платежей, не начисление пеней и штрафов за неисполнение обязательств, а также работа по продажам дебиторских задолженностей. Белорусские бизнесмены предлагают меры поддержки в условиях мирового кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На фоне надвигающегося планетарного шторма крайне важно сохранить производство и рабочие места, а для экспортоориентированного государства – особенно. Объективные трудности сейчас испытывают многие. Наиболее проблемные сферы – туристическая отрасль, гостиничный и ресторанный бизнесы. Непростые времена сейчас и у госпредприятий, связанных кооперационными цепочками с заводами и фабриками в других странах.
Правительство готовит Президенту пакет предложений о поддержке предприятий и бизнеса. Известно, что в портфеле широкий набор инструментов. Из возможного – налоговые и кредитные каникулы.
Владимир Карягин, председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства:
Вообще последствия того, что сейчас происходит, – конечно, полгода-год минимум. Надо реально на это смотреть. И дело не в коронавирусе. А дело в том, что обвал цен на нефтегазовом рынке вызвал обвал котировок на биржах. Плюс транспортный коллапс, который сегодня наблюдается. Вся эта цепочка событий, конечно, ударяет по белорусскому бизнесу.
Не поддерживает бизнес и полную изоляцию из-за коронавируса. Это негативно скажется на состоянии экономики и доходах людей.
Об этом уже задумались во многих странах, которые пошли по пути сворачивания производства. К примеру, в США через пару недель могут отменить карантин. Кроме того, Конгресс США одобрил выделение 2 триллионов долларов на реанимацию экономики. Деньги поделят между бизнесом. Часть из них выплатят как пособие тем, кто потерял работу. Франция готова потратить 350 миллиардов долларов на борьбу с кризисом, Италия отложила 25 миллиардов евро.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Карягин о поддержке предпринимательства: «Есть несколько сотен видов бизнеса, где надо принимать срочные меры»
Новости Беларуси. Отсрочка налоговых платежей, не начисление пеней и штрафов за неисполнение обязательств, а также работа по продажам дебиторских задолженностей....
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)