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Владимир Карягин о поддержке предпринимательства: «Есть несколько сотен видов бизнеса, где надо принимать срочные меры»

30.03.2020 21:08 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Отсрочка налоговых платежей, не начисление пеней и штрафов за неисполнение обязательств, а также работа по продажам дебиторских задолженностей. Белорусские бизнесмены предлагают меры поддержки в условиях мирового кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Карягин о поддержке предпринимательства: «Есть несколько сотен видов бизнеса, где надо принимать срочные меры»

На фоне надвигающегося планетарного шторма крайне важно сохранить производство и рабочие места, а для экспортоориентированного государства – особенно. Объективные трудности сейчас испытывают многие. Наиболее проблемные сферы – туристическая отрасль, гостиничный и ресторанный бизнесы. Непростые времена сейчас и у госпредприятий, связанных кооперационными цепочками с заводами и фабриками в других странах.

Владимир Карягин о поддержке предпринимательства: «Есть несколько сотен видов бизнеса, где надо принимать срочные меры»

Правительство готовит Президенту пакет предложений о поддержке предприятий и бизнеса. Известно, что в портфеле широкий набор инструментов. Из возможного – налоговые и кредитные каникулы.

Владимир Карягин о поддержке предпринимательства: «Есть несколько сотен видов бизнеса, где надо принимать срочные меры»

Владимир Карягин, председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства:
Необходимо рассмотреть вопросы аренды помещений. Если бы уменьшить на это время налогообложение, это было бы идеально. Есть несколько сотен видов бизнеса, где надо принимать срочные меры. Потому что сегодня продолжается контрактная работа. Мы должны наоборот, используя этот период, идти на рынки других стран нашей товарной продукцией, внешними услугами и так далее. И здесь мы должны очень четко рассчитать каждое наше действие.

Вообще последствия того, что сейчас происходит, – конечно, полгода-год минимум. Надо реально на это смотреть. И дело не в коронавирусе. А дело в том, что обвал цен на нефтегазовом рынке вызвал обвал котировок на биржах. Плюс транспортный коллапс, который сегодня наблюдается. Вся эта цепочка событий, конечно, ударяет по белорусскому бизнесу.

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Не поддерживает бизнес и полную изоляцию из-за коронавируса. Это негативно скажется на состоянии экономики и доходах людей.

Владимир Карягин о поддержке предпринимательства: «Есть несколько сотен видов бизнеса, где надо принимать срочные меры»

Об этом уже задумались во многих странах, которые пошли по пути сворачивания производства. К примеру, в США через пару недель могут отменить карантин. Кроме того, Конгресс США одобрил выделение 2 триллионов долларов на реанимацию экономики. Деньги поделят между бизнесом. Часть из них выплатят как пособие тем, кто потерял работу. Франция готова потратить 350 миллиардов долларов на борьбу с кризисом, Италия отложила 25 миллиардов евро.

Владимир Карягин о поддержке предпринимательства: «Есть несколько сотен видов бизнеса, где надо принимать срочные меры»

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Новости Беларуси. Отсрочка налоговых платежей, не начисление пеней и штрафов за неисполнение обязательств, а также работа по продажам дебиторских задолженностей....
 
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