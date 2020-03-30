Евросоюз окажет финансовую поддержку странам Восточного партнёрства. В том числе и Беларуси

Источник материала: ОНТ

Европейский союз окажет финансовую поддержку странам Восточного партнёрства в преодолении социально-экономических последствий пандемии. Соответствующее заявление прозвучало сегодня в Брюсселе. Такие шаги Европейская комиссия предпринимает в разрезе глобального ответа на вспышку вируса COVID-19. Речь идёт о выделении адресной финансовой помощи шести странам, объединённых инициативой Восточного партнёрства.

Анна Писонеро, официальный представитель Европейской комиссии: «Для наших восточных партнеров Еврокомиссия направляет €140 миллионов на безотлагательные нужды в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. Кроме этого, используя существующие инструменты Восточного партнерства, будет выделено ещё около €700 миллионов, чтобы помочь смягчить социально-экономические последствия кризиса коронавируса в этих странах».

Закрытие границ, снижение объёмов торговли и падение финансовых индексов неизбежно приведёт к кризисам в мировой экономике, полагают эксперты. Предполагается, что средства Евросоюза будут направлены на различные цели: от закупок медицинского оборудования до поддержки бизнеса и социальных проектов.

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