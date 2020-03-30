Почему так важна реакция белорусов на «дело Сацука»

Источник материала: Ежедневник

Правозащитники связывают задержание Сергея Сацука с его расследованиями о коррупции. Эксперты считают, что делу нужно придать общественный резонанс, важна реакция на происходящее журналистского, правозащитного и гражданского сообществ.

25 марта редактор «Ежедневника» Сергей Сацук, который известен своими расследованиями о коррупции в Минздраве, был задержан сотрудниками отдела финансовых расследований. Обвинение пока не предъявлено. В КГК также пока не комментируют задержание журналиста.

«Обвинение пока не предъявлено, пока речь идет только о подозрении, в начале еще будет выдвинуто предварительное обвинение и теоретически во время следствия оно может быть переквалифицировано в другую статью. Мы неоднократно видели это на примере других дел, это и дело «регнумовцев», и дело TUT.BY, как появлялись другие статьи в обвинении, а не те, с чего дело начиналось», – сказал в комментарии «Ежедневнику» председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец.

Также он указал на явный обвинительный уклон судебно-правоохранительной системы Беларуси.

«Мы знаем это по числу оправдательных приговоров, которые выносятся в нашей стране. Мы это видим и по прокуратуре: когда туда попадает дело, там пытаются любыми способами довести его до обвинительного приговора», – заметил он.

Что не так с мерой пресечения

По мнению правозащитников, неоправданной в данной ситуации является и мера пресечения в виде заключения под стражу. По их словам, они будут требовать ее изменения.

«Могу точно сказать, что выбранная мера пресечения в отношении Сергея Сацука непропорциональна и не учитывает ни характер инкриминируемых ему деяний ни саму личность обвиняемого: у человека есть постоянное место жительства и другие обстоятельства. Уже это говорит о несоразмерности мер, и тут сразу возникает вопрос почему?», – заметил в беседе с «Ежедневником» Валентин Стефанович из правозащитного центра «Весна».

Он добавил, что белорусские правозащитники внимательно следят за данным делом и их настораживает сама по себе данная ситуация, учитывая, что данное дело касается публикаций, связанных с коррупцией в Минздраве.

«Все мы видели серию уголовных дел в отношении чиновников здравоохранения, что наводит на определенные размышления, не является ли это местью со стороны государственных органов власти за такого рода публикации», – сказал собеседник издания.

Солидарна с коллегой и руководитель Международного центра гражданских инициатив «Наш Дом» Ольга Карач. Для нее очевидно, что задержание редактора «Ежедневника» политически мотивировано. То есть - это месть журналисту за его публикации.

В пользу этого, по ее мнению, говорят несколько аргументов: способ задержания (в общественном месте и на глазах у жены), выбранная мера пресечения и обыски у него дома и у его соседей.

«Нет никакой логики в том, чтобы держать его под стражей, нет никаких оснований, что он куда-то убежит, все говорит о том, что его хотят просто запугать. Также наводит на определенные мысли тот факт, что все это произошло после того, как Александр Лукашенко сказал разобраться с фейками о смертях от коронавируса», – указала Ольга Карач.

Что сейчас нужно делать

По словам Андрея Бастунца, сегодня самое важное и первостепенное в «деле Сацука», – это оказание нормальной адвокатской помощи, а именно изучение той позиции, которая будет сформулирована в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого адвокатом, определение правовой позиции самого Сергея и выстраивание юридической линии защиты.

«Кроме этого, большое значение имеет привлечение внимания к этому делу как внутри страны, так и за рубежом каких-то журналистских, правозащитных и правительственных структур, поскольку данное дело связано с публикациями, свободой выражения мнения, коррупционными расследованиями, – считает представитель БАЖ. – А это уже само придает делу политический характер, но не в смысле борьбы за власть, а в смысле других важных составляющих этого дела. Это вторая задача, которую должны выполнять журналисты и правозащитные организации».

Ольга Карач также обратила внимание на то, что сегодня кроме международной реакции на события в первую очередь нужна реакция самих белорусов: журналистского сообщества, правозащитных организаций.

«То, что ряд интернет-ресурсов напечатал письмо Сергея Сацука, уже говорит о солидарной позиции средств массовой информации, и она сегодня очень важна», – заключила правозащитница.

В качестве примера яркой общественной реакции, связанной с арестом журналиста, Карач назвала дело Голунова в России. Тогда за журналиста- расследователя вступились не только либерально-опозиционные журналисты, но и множество их коллег из государственных СМИ. В результате на фоне общественного резонанса Голунова отпустили, и дело против него было прекращено.

«Творческие» подходы силовых структур

Председатель правления БАЖ Андрей Бастунец, в целом давая оценку сегодняшней ситуации в сфере средств массовой информации в Беларуси, сослался на международные рейтинги, в которых наша страна по степени свободы СМИ и свободы интернета находится на последних местах. И одна из причин этого в различного рода возбуждаемых уголовных делах.

Эксперт обратил внимание на то, что в последнее время стало заметно, насколько более «творчески» стали подходить представители силовых структур, правоохранительных органов для формулировки обвинений. По его словам, если раньше к уголовной ответственности журналисты привлекались чаще всего по статьям «Клевета», «Оскорбление», «Клевета в отношении президента», то по последним делам видно, что используются другие механизмы. Они уже не представляются настолько очевидным нарушением права на свободу высказывания, так, к примеру, используются ссылки на экономическую деятельность, ссылки на нарушения прав конкурентов.

«И это не может не тревожить», – резюмировал он.

Подробно о задержании Сергея Сацука можно прочитать в материале «Ежедневника».