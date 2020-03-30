ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ВОЗ ответила людям, которые считают, что власти Беларуси скрывают всю правду о коронавирусе

31.03.2020 06:40 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Российское издание «Лента.ру» сделало большое интервью с Витянисом Андрюкайтисом. Он – спецпосланник Всемирной организации здравоохранения по странам Евросоюза и бывшего СССР. Кроме прочих вещей, специалист ответил на пару острых вопросов журналиста о ситуации с коронавирусом в Беларуси. Публикуем этот фрагмент беседы.

Корреспондент «Ленты.ру»: «Из общеевропейской картины явно выбивается Беларусь: там фактически нет карантина, но и зараженных мало, а многие уже выздоровели. Да и по количеству тестирований на вирус страна в лидерах».

Андрюкайтис: «Я хочу отдать должное коллегам в Беларуси, поскольку там очень высокий уровень вакцинации против гриппа. Благодаря этому у нас нет смазанной картинки, у нас нет инфекционного коктейля, когда медикам тяжело выявить реальных зараженных COVID-19. Во-вторых, в Беларуси действует та же санитарно-эпидемиологическая система, что была в Советском Союзе. Будем честны: не все, что было в СССР, было плохо. Это пропаганда».

«Лента.ру»: «Но также бытует мнение, что в реальности положение дел совсем иное, а власти замалчивают правду...»

Андрюкайтис: «Профилактика и санитарные службы в советские времена работали очень интенсивно, что помогало при отсутствии широких возможностей для диагностики и современного качественного оснащения предотвратить многие вызовы. В Беларуси это работает по сей день. Это факт, который в данной ситуации помогает им справляться с вирусом. Можно сказать, что Беларусь работает по примеру Швеции и Южной Кореи. Также нужно иметь в виду, что Беларусь, по сравнению с теми же Италией и Испанией, закрытая страна. В случае необходимости им гораздо легче отследить потоки туристов, которые могли занести патоген».

  • В Беларуси, согласно последнему отчету Минздрава, пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией уже 152 человека, из них вылечились 47 человек. Еще 110 человек с подозрением на госпитализации. Ведомство не обновляло сводку по COVID-19 в республике три дня подряд.

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше избегать массовых мероприятий и скоплений людей. Если вы можете, оставайтесь дома. Если нет – тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Постарайтесь не есть сырое мясо, молоко и яйца. Берегите себя и близких и помните: коронавирусную инфекцию тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых она чаще развивается бессимптомно.

Фото обложки: Wolf Silveri.

Читайте по теме: Хроники пандемии: главные новости про коронавирус в Беларуси и мире на 31 марта

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российское издание «Лента.ру» сделало большое интервью с Витянисом Андрюкайтисом. Он – спецпосланник Всемирной организации здравоохранения по странам...
 
Новости дня
Новости
 
Почему так важна реакция белорусов на «дело Сацука»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
31.03.2020
Чырвоны прамень
Lida.Info

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика