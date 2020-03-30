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ВОЗ ответила людям, которые считают, что власти Беларуси скрывают всю правду о коронавирусе
31.03.2020 06:40 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Российское издание «Лента.ру»
Корреспондент «Ленты.ру»: «Из общеевропейской картины явно выбивается Беларусь: там фактически нет карантина, но и зараженных мало, а многие уже выздоровели. Да и по количеству тестирований на вирус страна в лидерах».
Андрюкайтис: «Я хочу отдать должное коллегам в Беларуси, поскольку там очень высокий уровень вакцинации против гриппа. Благодаря этому у нас нет смазанной картинки, у нас нет инфекционного коктейля, когда медикам тяжело выявить реальных зараженных COVID-19. Во-вторых, в Беларуси действует та же санитарно-эпидемиологическая система, что была в Советском Союзе. Будем честны: не все, что было в СССР, было плохо. Это пропаганда».
«Лента.ру»: «Но также бытует мнение, что в реальности положение дел совсем иное, а власти замалчивают правду...»
Андрюкайтис: «Профилактика и санитарные службы в советские времена работали очень интенсивно, что помогало при отсутствии широких возможностей для диагностики и современного качественного оснащения предотвратить многие вызовы. В Беларуси это работает по сей день. Это факт, который в данной ситуации помогает им справляться с вирусом. Можно сказать, что Беларусь работает по примеру Швеции и Южной Кореи. Также нужно иметь в виду, что Беларусь, по сравнению с теми же Италией и Испанией, закрытая страна. В случае необходимости им гораздо легче отследить потоки туристов, которые могли занести патоген».
Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше избегать массовых мероприятий и скоплений людей. Если вы можете, оставайтесь дома. Если нет – тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Постарайтесь не есть сырое мясо, молоко и яйца. Берегите себя и близких и помните: коронавирусную инфекцию тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых она чаще развивается бессимптомно.
Фото обложки: Wolf Silveri.
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