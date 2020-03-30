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Сергей Гуренко: «Если бы больницы в Беларуси действительно были переполнены, это бы просочилось в СМИ. А раз такого нет, значит, государство контролирует ситуацию»

31.03.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился мнением о ситуации с коронавирусом в Беларуси.

- Беларусь – последний бастион мирового футбола, который не пал перед пандемией. Неужели Минск живет обычной жизнью, будто ничего не происходит?

– Нет, конечно. В городе стало меньше машин, нет туристов. И прохожих поубавилось. У школьников сейчас каникулы, но из дома они не выходит. Я и сам туда редко выбираюсь.

- То есть, страх присутствует?

– Не страх, а чувство ответственность за здоровье – свое и окружающих. Регулярно моем руки, избегаем лишних контактов. В общем, принимаем меры предосторожности.

- По белорусскому ТВ показывают ужасы, творящиеся в Италии и Испании?

– Да. Но это не ужасы, а повод задуматься о том, что надо тратить больше средств на здоровье, на медицину, а не на вооружение и прочие не самые важные вещи. Иначе человечество уничтожит само себя без всяких бомб.

- Вы уверены, что белорусские власти публикуют достоверную статистику числа зараженных в стране?

– Ни в чем нельзя быть уверенным на сто процентов. Но, к счастью, среди моих близких и знакомых, никто не заболел. А насчет доверия… Не надо думать, что Беларусь – настолько закрытая страна, что здесь можно скрыть любую информацию. Ничего подобного. Если бы больницы действительно были переполнены, это бы просочилось в СМИ. А раз такого нет, значит, государство контролирует ситуацию.

- Может, все-таки не надо было начинать сезон?
- Не знаю. Пока у нас все тихо. Зараженных среди игроков, тьфу-тьфу-тьфу, нет.

- Но вы допускаете, что приостановка белорусского чемпионата все же будет?

– Ничего не исключаю. Что будет, то будет. Но вообще, прямо сейчас смысла нет. Метро открыто, а там людей гораздо больше, чем на трибунах. Значит, играть со зрителями можно. Если, конечно, не закрыть вообще все.

- Президент Беларуси Александр Лукашенко советовал пить водку, чтобы не заразиться. Режим нарушаете?

– Думаю, это была шутка. Не надо серьезно такие слова воспринимать. С перцем, без перца, не помню, как президент точно выразился, – сказал Гуренко.

 
Теги: Минск
 
 
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