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Россия закрыта для въезда. Мы узнали, что происходит на границе

31.03.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Россия полностью закрыла границы, в том числе и с Беларусью. С полуночи ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия закрыта для въезда. Мы узнали, что происходит на границе

Исключение сделано для дипломатов и членов официальных делегаций, водителей грузовых автомобилей международного сообщения. Кроме того, россияне могут выехать за рубеж на похороны близкого родственника при наличии подтверждающих документов. 

Как сейчас обстоят дела на границе? Репортаж Анастасии Бут.

Россия закрыта для въезда. Мы узнали, что происходит на границе

Пограновские по обе стороны границы. Вот так простая в обычное время фамилия в свете последних событий может именем нарицательным. Настя – белоруска по паспорту – с маленькой дочкой (а Мира уже россиянка) приехала погостить к родным в Витебск. Папа остался дома, в России.

Россия закрыта для въезда. Мы узнали, что происходит на границе

Анастасия Пограновская, житель Санкт-Петербурга (Россия):
К сожалению, так сложилось – получается, как бы мы застряли в Беларуси и не можем сейчас увидеться. Почти три недели здесь уже. Ребенок очень сильно скучает по отцу, отец скучает по ребенку. Очень бы хотелось, чтобы эта ситуация быстрее наладилась. Потому что у мужа день рождения 10 мая, я ребенка будет годик 22 июня. Очень бы хотелось увидеться и эти праздники провести вместе.

Россия закрыта для въезда. Мы узнали, что происходит на границе

Границу Пограновским теперь пересечь, увы, нельзя. С 30 марта ее закрыли. Такое решение приняло российское правительство. Согласно документу, с полуночи ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через госграницу Российской Федерации.

Россия закрыта для въезда. Мы узнали, что происходит на границе

Анастасия Бут, корреспондент:
Условная белорусско-российская граница. С нашей стороны это Дубровенский район. Никакого транспортного коллапса, автопоезда проходят в обычном режиме. На наших глазах границу пересечь попытались четыре легковых автомобиля. Две машины с российскими номерами, одна – с дипломатическими. Их пропустили. Белорусов развернули.

Россия закрыта для въезда. Мы узнали, что происходит на границе

Исключение сделано для дипломатов и членов официальных делегаций. Кроме того, россияне могут выехать за рубеж на похороны близкого родственника при наличии подтверждающих документов. Не коснулся документ водителей грузовых автомобилей международного сообщения.

Россия закрыта для въезда. Мы узнали, что происходит на границе

Петр Крачко, водитель-международник:
В Европе тоже карантин, в Чехии у нас тоже карантин. Ну, а что делать? Работать надо, куда деваться. В Беларуси с Россией вроде границ нету, сняли границы. Как это закрывают, я не знаю. Ладно Европа закрыла, там Польша с Беларусью – понятно. А Россия с Беларусью? Это единая страна была вроде бы как.

Россия закрыта для въезда. Мы узнали, что происходит на границе

Андрей Крачко, водитель-международник:
На границах с Европой по колейке по два, по три дня стоим. Ничего хорошего нету. Конечно, всех коснулось. Во-первых, с загрузками проблемы. И с работой проблема – время тратим на границах очень много.

Россия закрыта для въезда. Мы узнали, что происходит на границе

Рабой Похоторджан, водитель-международник:
Народ, я вам скажу, просто не боится коронавируса.
– А вы боитесь?
– Не, не боюсь. У меня иммунитет.

Россия закрыта для въезда. Мы узнали, что происходит на границе

Закрытие границ не коснется двух пассажирских составов: продолжат курсировать поезда Минск – Москва и Брест – Санкт-Петербург.

Информацию можно уточнить на сайте БелЖД. Путь открыт и в Калининградскую область для граждан, следующих транзитом. На такие меры правительство России пошло «в целях предупреждения проникновения в страну новой коронавирусной инфекции». 

Россия закрыта для въезда. Мы узнали, что происходит на границе

Люди в материале: Анастасия Пограновская, Анастасия Бут, Петр Крачко, Андрей Крачко, Рабой Похоторджан

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Россия полностью закрыла границы, в том числе и с Беларусью. С полуночи ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные,...
 
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