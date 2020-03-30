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Россия закрыта для въезда. Мы узнали, что происходит на границе
31.03.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Россия полностью закрыла границы, в том числе и с Беларусью. С полуночи ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Исключение сделано для дипломатов и членов официальных делегаций, водителей грузовых автомобилей международного сообщения. Кроме того, россияне могут выехать за рубеж на похороны близкого родственника при наличии подтверждающих документов.
Пограновские по обе стороны границы. Вот так простая в обычное время фамилия в свете последних событий может именем нарицательным. Настя – белоруска по паспорту – с маленькой дочкой (а Мира уже россиянка) приехала погостить к родным в Витебск. Папа остался дома, в России.
Анастасия Пограновская, житель Санкт-Петербурга (Россия):
Границу Пограновским теперь пересечь, увы, нельзя. С 30 марта ее закрыли. Такое решение приняло российское правительство. Согласно документу, с полуночи ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через госграницу Российской Федерации.
Анастасия Бут, корреспондент:
Исключение сделано для дипломатов и членов официальных делегаций. Кроме того, россияне могут выехать за рубеж на похороны близкого родственника при наличии подтверждающих документов. Не коснулся документ водителей грузовых автомобилей международного сообщения.
Петр Крачко, водитель-международник:
Андрей Крачко, водитель-международник:
Рабой Похоторджан, водитель-международник:
Закрытие границ не коснется двух пассажирских составов: продолжат курсировать поезда Минск – Москва и Брест – Санкт-Петербург.
Информацию можно уточнить на сайте БелЖД. Путь открыт и в Калининградскую область для граждан, следующих транзитом. На такие меры правительство России пошло «в целях предупреждения проникновения в страну новой коронавирусной инфекции».
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Новости Беларуси. Россия полностью закрыла границы, в том числе и с Беларусью. С полуночи ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные,...
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