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Евросоюз выделит 840 миллионов евро странам «Восточного партнёрства»

31.03.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

ЕС в связи с коронавирусом принял решение поддержать своих восточных соседей. Европейская комиссия перераспределила 840 миллионов евро Армении, Азербайджану, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евросоюз выделит 840 миллионов евро странам «Восточного партнёрства»

Из них 140 миллионов пойдут на самые неотложные потребности странам «Восточного партнерства», а 700 миллионов евро должны помощь в смягчении социально-экономических последствий коронавирусного кризиса по всему региону.

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Представители Евросоюза отметили, что сейчас очень трудные времена не только для ЕС, но и для стран-партнеров, таких, как Беларусь. Эти деньги должны помочь не только в решении актуальных потребностей систем здравоохранения, но и рассчитаны на поддержку малых и средних предприятий, которые являются основой экономик шести стран-партнеров.

Евросоюз выделит 840 миллионов евро странам «Восточного партнёрства»

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ЕС в связи с коронавирусом принял решение поддержать своих восточных соседей. Европейская комиссия перераспределила 840 миллионов евро Армении, Азербайджану,...
 
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