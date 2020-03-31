«Рынок жилья не рухнул». Витебский риэлтер рассказал, что сейчас происходит в городе, где много случаев коронавируса

Источник материала: realt.by

Одна за другой из Витебска приходят неприятные новости, связанные с распространением в городе коронавируса. Две недели назад Realt.by писал о том, как столичные и региональные агентства недвижимости борются с COVID-19 и какое влияние оказал вирус на состояние рынка. В числе опрошенных был и заместитель директора витебского агентства недвижимости «Уют и К» Игорь Бодрицкий. Сегодня мы снова обратились к нему за комментарием и поинтересовались, что происходит в городе и произошли ли за две недели изменения на региональном рынке жилья.

Моя жена работает участковым терапевтом в поликлинике. Через нее проходит огромное количество людей. Нет такой ситуации, что людей массово увозят из поликлиники в больницу. Нет и такого, что массово болеют врачи. По крайней мере, среди знакомых врачей моей жены, которые работают в поликлинике, больнице, таких специалистов нет. Людям сейчас как никогда тщательно надо выполнять рекомендации врачей и санитарно-эпидемиологических служб, правила личной гигиены.

Лично я в нашей работе всегда обращаюсь к первоисточнику, достоверной официальной информации, и стараюсь придерживаться таких принципов. Если такой возможности нет, то я эту информацию не принимаю в расчет. Так работать настраиваю и свой коллектив.

- В Витебске, на самом деле, ощущаются упаднические настроения, но паники нет. Дело в том, что сейчас появляется очень много непроверенной информации от частных лиц, которые, пропустив ее через себя, свои эмоции и домыслы, выдают ее за действительную. Это касается и того, что город и область закрыты, что больницы переполнены людьми с пневмонией и т.д.

- Конечно, жизнь в городе поменялась. На улицах заметно стало меньше машин и людей. Чаще стали встречаться люди в масках, причем как молодые, так и старшего поколения. В магазинах, общественных местах скопления людей видно, что стал соблюдаться режим повышенной готовности. Люди обсуждают тему коронавируса между собой. Все это есть. По всей видимости, нет такого, чтобы встретились два человека и не поговорили об этой проблеме. Эта тема у всех на слуху.

Однако, насколько я знаю, в городе и области еще ни одно высшее учебное заведение не перешло на дистанционную форму обучения. Лично моя дочь учится в полоцком государственном университете, а живет в общежитии в Новополоцке. В университете есть определенные изменения в учебном процессе, но речи о переводе на удаленку не идет.

Что касается нашего агентства недвижимости, то мы перевели людей на свободный график работы и разрешили тем, кто хочет, работать дома. Агенты оказывают консультационные услуги по телефону. Встречи, по возможности, назначаются не в офисе, а в городе, чтобы избегать лишних контактов людей.

На сегодняшний день никто из членов нашего коллектива не заболел. Более того, в моем кругу ни родственников, ни друзей, ни знакомых среди заболевших коронавирусом нет.

Переговоры между участниками сделок идут. Явного спада потребительского спроса мы не видим. За пару недель с нашего предыдущего разговора ничего в Витебске не поменялось. Рынок не рухнул. Хотя, конечно, люди достаточно напряжены и осторожны. Но у нас не сорвалась ни одна сделка, хотя и кредиты подорожали, и резко возрос курс доллара. Но люди нашли какие-то компромиссные решения и договорились между собой. Думаю, что и дальше все будет идти в обычном режиме.

Также читайте у нас:

В 2019 году в Беларуси жилье получили более 22 тысяч семей

Министерство юстиции приостановило действие лицензии еще одного агентства недвижимости