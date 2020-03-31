Хроники пандемии: главные новости про коронавирус в Беларуси и мире на 31 марта

Источник материала: KYKY

К утру 30 марта пандемия охватила 202 страны. Суммарно людей с коронавирусом по всему миру почти 775,3 тысячи человек, погибших – 37 тысяч, а излечившихся – около 164 тысяч. Больше всего заражений зафиксировано в Америке (159 тысяч), а мировым лидером по смертям от болезни в который раз остается Италия: там 11,5 тысячи летальных исходов. Следом за ней в этом печальном рейтинге идет Испания (7,3 тысячи смертей), далее – Китай (3,2 тысячи смертей).

Уточнение. Данные по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 пациентам безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за статистикой в онлайне! Вот по этой ссылке .

Обстановка в мире

Судя по сведениям Университета Джонса Хопкинса, вирус движется по планете еще быстрее. В пятницу, 27 марта, зарегистрированных случаев было 593 тысячи.

Европейские страны отзывают тысячи китайских защитных масок и тестов на коронавирус, поскольку они некачественные. Ранее СМИ передавали , что Испания отказалась от девяти тысяч тестовых наборов для определения инфекции. Их точность составила лишь 30%.

тысячи китайских защитных масок и тестов на коронавирус, поскольку они некачественные. Ранее СМИ , что Испания отказалась от девяти тысяч тестовых наборов для определения инфекции. Их точность составила лишь 30%. Испания (ее наиболее пораженный район – Каталония) добралась на второе место в мире по смертности от болезни: за понедельник, 30 марта, погибли 812 человек. Три дня назад картинка выглядела менее удручающе. При этом испанские чиновники осторожно делятся и приятными новостями – динамика передачи инфекции ослабевает. За это, как считают эксперты, следует благодарить жесткие карантинные меры. Они, кстати, ужесточаются: почти всех граждан страны, за редким исключением, на две недели освободят от работы.

на второе место в мире по смертности от болезни: за понедельник, 30 марта, погибли 812 человек. Три дня назад картинка выглядела менее удручающе. При этом испанские чиновники осторожно делятся и приятными новостями – динамика передачи инфекции ослабевает. За это, как считают эксперты, следует благодарить жесткие карантинные меры. Они, кстати, ужесточаются: почти всех граждан страны, за редким исключением, на две недели освободят от работы. Франция сообщила о резком росте летальных исходов, вызванных коронавирусом: эти цифры увеличились на 16%. Таким образом, Франция вошла в четверку государств мира, где жертв заболевания больше трех тысяч – по этому показателю также лидируют Китай, Италия и Испания.

В Британии принц Чарльз завершил свою изоляцию. 71-летний наследник престола провел неделю в одиночестве в замке Балморал в Шотландии, после того, как тест показал у него наличие COVID-19. Как считает профессор Имперского колледжа Лондона Нил Фергюсон, развитие уханьского вируса в Британии медленно, но верно спадает. Кроме того, в Британии 20 тысяч врачей и медсестер, находившихся на пенсии, вернулись к труду, чтобы оказать помощь в борьбе с пандемией.

к труду, чтобы оказать помощь в борьбе с пандемией. Президент Америки Дональд Трамп объявил о продлении карантина до 30 апреля. Это значит, что большинство американцев встретят пасху в изоляции. Главный эпидемиолог Штатов доктор Энтони Фауччи сделал мрачный прогноз, что коронавирус способен убить сотни тысяч людей в США.

В Москве и Подмосковье введен режим повсеместной самоизоляции. Людям запрещено выходить из дома без крайней необходимости. На улицу – только для похода за продуктами и лекарствами, чтобы вынести мусор или выгулять собаку (не далее сотни метров от дома). При этом необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра от других людей. Тем, кто вынужден продолжить работать, выдадут спецпропуска.

Обстановка в Беларуси

Минздрав, после молчания длиною в три дня, выкатил новые цифры по коронавирусу в Беларуси. Пациентов с диагнозом уже 152 человека, из них вылечились 47 человек. Еще 110 человек с подозрением на госпитализации.

Британский актер и писатель Стивен Фрай выступил с критикой в адрес Александра Лукашенко – за его демонстративное бездействие перед лицом эпидемии.

с критикой в адрес Александра Лукашенко – за его демонстративное бездействие перед лицом эпидемии. ВОЗ ответила людям, которые считают, что беларуские власти скрывают всю правду о COVID-19. В организации проблемы не видят и думают, что Беларусь действует по примеру Швеции и Южной Кореи.

людям, которые считают, что беларуские власти скрывают всю правду о COVID-19. В организации проблемы не видят и думают, что Беларусь действует по примеру Швеции и Южной Кореи. Официально Витебскую область, где в последнее время творится неладное, на карантин не закрыли, но местные власти предусмотрели ряд карантинных мер, которые уже действуют. В частности, всех студентов перевели на дистанционное обучение и запретили им покидать город, работадателям велели не пускать на рабочие места сотрудников с признаками ОРЗ.

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше избегать массовых мероприятий и скоплений людей. Если вы можете, оставайтесь дома. Если нет – тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Постарайтесь не есть сырое мясо, молоко и яйца. Берегите себя и близких и помните: коронавирусную инфекцию тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых она чаще развивается бессимптомно.

Фото обложки: Wolf Silveri.