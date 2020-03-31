В Украине в разгар эпидемии уволили ключевых министров. Новых назначили со второй попытки

Источник материала: Tut.by

Верховная рада отправила в отставку министров финансов и здравоохранения Украины и не смогла назначить предложенных премьером кандидатов на освободившиеся должности с первой попытки.



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Министров поменяли в условиях, когда на территории страны все больше заболевших кронавирусом, а также в преддверии критически важных для бюджета Украины переговоров с Международным валютным фондом.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль подал в Верховную раду представления на увольнения министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Ильи Емца.

Новым министром финансов стал Сергей Марченко, который во времена президентства Петра Порошенко занимал посты заместителя главы администрации президента и заместителя министра финансов.

Министерство здравохранения возглавил Максим Степанов, который при президенте Порошенко сменил Михаила Саакашвили в кресле одесского губернатора.

Весь состав правительства Шмыгаля был назначен меньше месяца назад. Премьер не объяснил причин увольнения своих министров.

Глава президентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что взгляды министра финансов Игоря Уманского на финансовую политику Украины отличались от подходов главы правительства.

Главу минздрава Илью Емца критиковали за проблемы с закупками оборудования, необходимого для помощи заболевшим COVID-19.

Кроме того, он запомнился неоднозначными заявлениями вроде «(коронавирус) детей не поражает, а сейчас умрут все пенсионеры, если это будет» — эти слова прозвучали из уст министра во время заседания профильного комитета парламента, посвященного борьбе с коронавирусом.

Перед заседанием парламента глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия говорил журналистам, что 64-летний кардиохирург Емец оказался не готов работать в круглосуточном режиме.

Для замены министров и рассмотрения нескольких других вопросов Рада, две недели назад ушедшая на карантин, в понедельник провела внеочередное заседание в условиях повышенных мер санитарной безопасности. На входе в парламент депутатам раздавали защитные маски, перчатки и очки.

В первую половину дня украинский парламент проголосовал за отставку министров финансов и здравоохранения, однако голосов за назначение их сменщиков в Раде не набралось. За назначение Сергея Марченко главой минфина проголосовало 223 депутата при 226 требуемых для принятия решения, за Максима Степанова — 217 членов парламента.

Формально фракция президентской партии «Слуга народа» обладает единоличным большинством голосов в Верховной раде: в ее состав входят 248 депутатов.

Вскоре после того, как внеочередное заседание парламента было закрыто, стало известно, что Рада соберется еще на одно внеочередное заседание, на котором кадровые решения попробуют проголосовать еще раз.

Со второй попытки новых министров все-таки удалось назначить: за назначение Марченко проголосовали 256, а за Степанова — 246 депутатов.