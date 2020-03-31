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Беларусь обсуждает с МВФ возможность выделения быстрой финансовой помощи

31.03.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь обсуждает с МВФ возможность выделения быстрой финансовой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь обсуждает с МВФ возможность выделения быстрой финансовой помощи

Она необходима для преодоления последствий ухудшения глобальной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса. В переговорном процессе участвуют Совмин и Национальный банк.

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Ранее в МВФ заявляли, что готовы предоставить на подобные цели странам со средним уровнем дохода до 40 миллиардов долларов. Исходя из условий доступа к инструменту быстрого финансирования, Беларусь может претендовать на сумму, эквивалентную примерно 900 миллионам долларов.

Беларусь обсуждает с МВФ возможность выделения быстрой финансовой помощи

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Новости Беларуси. Беларусь обсуждает с МВФ возможность выделения быстрой финансовой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она необходима для...
 
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