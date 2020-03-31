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Пандемия коронавируса: СШA вышли в лидеры по числу зараженных

31.03.2020 07:32 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 693,8 тыс. человек. Согласно же актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились уже свыше 770 тыс. человек, более 160 тыс. выздоровели.

Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, стали США (156,9 тыс.), которые обошли Италию (101,7 тыс.) и Испанию (85,1 тыс.). Следом идут Китай (82,1 тыс.), Германия (63,9 тыс.) и Франция (45,1 тыс.)


Всего в мире от коронавируса умерли, по данным Университета Джонса Хопкинса, 36 946 человек. Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в Италии — 11 591. По данным ВОЗ, от вируса скончались 33 106 человек.
 
 
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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 693,8 тыс. человек. Согласно же актуальным данным...
 
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