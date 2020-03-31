Пандемия коронавируса: СШA вышли в лидеры по числу зараженных

Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, стали США (156,9 тыс.), которые обошли Италию (101,7 тыс.) и Испанию (85,1 тыс.). Следом идут Китай (82,1 тыс.), Германия (63,9 тыс.) и Франция (45,1 тыс.)









Всего в мире от коронавируса умерли, по данным Университета Джонса Хопкинса, 36 946 человек. Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в Италии — 11 591. По данным ВОЗ, от вируса скончались 33 106 человек.







