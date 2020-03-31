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Умер белорусский актер Гарик Вепшковский. Ему было 35 лет

31.03.2020 10:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, 31 марта 2020 года умер актер минского Молодежного театра Гарик Вепшковский. Об этом TUT.BY сообщили его коллеги, информацию подтвердили и в театре.


Гарик Вепшковский. Фото: facebook.com

— Он поехал в Брест к родителям. Там температура 40 градусов, озноб, кашель. И поднялось давление. Взяли кровь, по крови не подтвердили коронавирус. Сегодня должен был снимок делать. Утром умер. Сейчас проводятся следственные действия, которые должны определить причины смерти, — сообщили TUT.BY коллеги Вепшковского.

Гарик Вепшковский родился в 1985 году в Бресте. Окончил Брестский музыкальный колледж имени Ширмы. Работал в Брестском театре драмы, в Республиканском театре белорусской драматургии, с 2018 года — в Молодежном театре.

Снимался в сериалах, в 2014 году снял короткометражный фильм «Подарок».

О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

 
Теги: Брест
 
 
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Сегодня, 31 марта 2020 года умер актер минского Молодежного театра Гарик Вепшковский.
 
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