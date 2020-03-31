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Умер белорусский актер Гарик Вепшковский. Ему было 35 лет
31.03.2020 10:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 31 марта 2020 года умер актер минского Молодежного театра Гарик Вепшковский. Об этом TUT.BY сообщили его коллеги, информацию подтвердили и в театре.
— Он поехал в Брест к родителям. Там температура 40 градусов, озноб, кашель. И поднялось давление. Взяли кровь, по крови не подтвердили коронавирус. Сегодня должен был снимок делать. Утром умер. Сейчас проводятся следственные действия, которые должны определить причины смерти, — сообщили TUT.BY коллеги Вепшковского.
Гарик Вепшковский родился в 1985 году в Бресте. Окончил Брестский музыкальный колледж имени Ширмы. Работал в Брестском театре драмы, в Республиканском театре белорусской драматургии, с 2018 года — в Молодежном театре.
Снимался в сериалах, в 2014 году
О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.
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Сегодня, 31 марта 2020 года умер актер минского Молодежного театра Гарик Вепшковский.
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