Умер белорусский актер Гарик Вепшковский. Ему было 35 лет

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 31 марта 2020 года умер актер минского Молодежного театра Гарик Вепшковский. Об этом TUT.BY сообщили его коллеги, информацию подтвердили и в театре.



Гарик Вепшковский. Фото: facebook.com

— Он поехал в Брест к родителям. Там температура 40 градусов, озноб, кашель. И поднялось давление. Взяли кровь, по крови не подтвердили коронавирус. Сегодня должен был снимок делать. Утром умер. Сейчас проводятся следственные действия, которые должны определить причины смерти, — сообщили TUT.BY коллеги Вепшковского.

Гарик Вепшковский родился в 1985 году в Бресте. Окончил Брестский музыкальный колледж имени Ширмы. Работал в Брестском театре драмы, в Республиканском театре белорусской драматургии, с 2018 года — в Молодежном театре.

Снимался в сериалах, в 2014 году снял короткометражный фильм «Подарок».

О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.