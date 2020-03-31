Белорусы присоединятся к акции «30 дней на велосипеде». Дома на велотренажере тоже считается

Источник материала: Tut.by

1 апреля белорусы присоединяются к мировой акции «30 дней на велосипеде». В прошлом году Беларусь заняла второе место по количеству участников: больше 1227 велосипедистов присоединились к движению. К новому велосезону заработал специальный сайт , на котором можно дать себе обещание каждый день крутить педали. Из-за ситуации с коронавирусом в счет пойдут даже «поездки» на домашнем велотренажере.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Суть челленджа — ездить на велосипеде каждый день апреля и выкладывать фото в социальные сети. Помимо велосипеда, можно кататься на роликах, самокате, моноколесе, беговеле и любом другом средстве мобильности.

— Несмотря на ситуацию в мире, к акции присоединятся многие города, ведь учитываться будут даже поездки на велотренажерах, — рассказала пресс-секретарь Минского велосипедного сообщества Татьяна Жарносек. — Мы понимаем, что не все люди сейчас могут и хотят самоизолироваться, поэтому рекомендуем для снижения рисков использовать велосипед как альтернативу общественному транспорту, ведь это хороший способ добираться на работу обособленно от всех.

В этом году в Минске отменили массовые прогулки, посвященные акции, но обещают активности в другом формате. Например, устроят географический квест на знание истории Минска. Самых активных участников акции Минское велосипедное сообщество обещает наградить подарками.

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