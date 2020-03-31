|
Белорусы присоединятся к акции «30 дней на велосипеде». Дома на велотренажере тоже считается
31.03.2020 11:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
1 апреля белорусы присоединяются к мировой акции «30 дней на велосипеде». В прошлом году Беларусь заняла второе место по количеству участников: больше 1227 велосипедистов присоединились к движению. К новому велосезону заработал специальный
Суть челленджа — ездить на велосипеде каждый день апреля и выкладывать фото в социальные сети. Помимо велосипеда, можно кататься на роликах, самокате, моноколесе, беговеле и любом другом средстве мобильности.
— Несмотря на ситуацию в мире, к акции присоединятся многие города, ведь учитываться будут даже поездки на велотренажерах, — рассказала пресс-секретарь Минского велосипедного сообщества Татьяна Жарносек. — Мы понимаем, что не все люди сейчас могут и хотят самоизолироваться, поэтому рекомендуем для снижения рисков использовать велосипед как альтернативу общественному транспорту, ведь это хороший способ добираться на работу обособленно от всех.
В этом году в Минске отменили массовые прогулки, посвященные акции, но
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 апреля белорусы присоединяются к мировой акции «30 дней на велосипеде». В прошлом году Беларусь заняла второе место по количеству участников - больше 1227...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)