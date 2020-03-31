В Италии отмечают положительную динамику по числу заражённых коронавирусом

Источник материала: СТВ

Новости мира. В мире выздоровели от коронавируса почти 166 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Положительная динамика по количеству зараженных наблюдается в Италии. Темпы распространения COVID-19 в стране существенно замедлились. За последние сутки зарегистрировано более 1600 новых случаев заражения. Для сравнения: несколько дней назад цифра была почти вдвое больше.

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Число победивших болезнь также рекордно высокое для страны за последнее время – выздоровели 1590 человек.

Между тем, в России успешно прошел клинические испытания новый высокоточный тест. Он позволяет оперативно выявлять коронавирусную инфекцию, а также отличать ее от аналогичных вирусов.

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