Подорожания, выплаты, новые законы. Что изменится в Беларуси с 1 апреля

Источник материала: Полесская правда



В середине весны каких-то глобальных изменений в законодательстве не произойдет. Однако каждое новшество так или иначе может отразиться на жизни белорусов. Самые обсуждаемые темы марта – коронавирус, здоровье, укрепление иммунитета и новые меры для подавления пандемии, похоже, останутся актуальными. Однако апрель, бесспорно, добавит дополнительные поводы для осмысления и дискуссий.

Поднимут базовую арендную величину

С 1 апреля в Беларуси изменится размер базовой арендной величины.

Она увеличится до 17 рублей 85 копеек (сейчас 16,9 рубля). Соответствующее решение принято Советом Министров Республики Беларусь и опубликовано на Национальном правовом Интернет-портале.

Напомним, что базовая арендная величина используется для расчета арендной платы площадей, находящихся в государственной собственности. Речь идет о собственности хозяйственных обществ, более половины акций которых принадлежат государству или административно-территориальным единицам страны. Также показатель применим для машино-мест, зданий, сооружений, изолированных помещений и их частей в пределах торговых центров и рынков.

Новшества для автомобилистов

С 1 апреля для получения разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении физлицам больше не нужно представлять сертификат о прохождении гостехосмотра. Что касается юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, то для них все остается без изменений. То есть они обязаны будут предъявить сертификат о прохождении техосмотра и медицинскую справку о состоянии здоровья водителя. Такие правила будут действовать до внесения соответствующих изменений в законодательство, регулирующее проведение административных процедур в отношении субъектов хозяйствования.

Стоит также напомнить, что с начала 2020 года водителям не требуется представлять работнику диагностической станции талон к водительскому удостоверению, а также разрешение органа связи на право использования радиочастотного спектра при эксплуатации радиоэлектронных средств. Это касается и медицинской справки о состоянии здоровья, кроме случаев установления льгот по уплате госпошлины на выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Ветераны получат выплаты по случаю 75-летия Победы

В апреле прибавку к пенсии получат 19 тысяч белорусских пенсионеров – ветераны Великой Отечественной войны и те, кто от нее пострадал.

– Экономика Беларуси сейчас не в лучшем состоянии, но про 75-летие Победы страна не забывает, – отметил замминистра труда и социальной защиты Александр Румак.

Он подчеркнул, что тех, кто защищал и освобождал нашу Родину, обеспечивал мирное развитие советской страны, а затем и независимой Беларуси, становится все меньше. В частности, на 1 марта в Беларуси насчитывается менее 5 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, а тех, кто непосредственно участвовал в военных действиях, – 2947 человек. Остальные 14 тысяч пенсионеров, подлежащие поощрению, – пострадавшие от последствий войны.

– Выплаты начнутся с 1 апреля. Органам по труду, занятости и соцзащите, а также сотрудникам Министерства обороны, МВД, КГБ, где пенсионируется часть ветеранов, поставлена задача произвести перечисления как можно быстрее, желательно в первые дни апреля, – заявил Александр Румак.

Напомним, сегодня около 27 % населения нашей страны – пенсионеры. В бюджете ФСЗН не хватает средств, чтобы обеспечить всем достойные пенсии. Например, в текущем году на выплату пенсий дополнительно потребовалось 770 миллионов рублей.

Беларусь получит китайские экспресс-тесты на коронавирус

Как сообщил Министр здравоохранения Владимир Караник, 1 апреля с первой партией гуманитарной помощи из Поднебесной в Беларусь прибудет более 2 тысяч экспресс-тестов на коронавирус, а также медицинские очки, дистанционные термометры и другая медицинская продукция.