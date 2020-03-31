Любовь во время коронавируса: пенсионеры устраивают свидания на границе

Источник материала: Tut.by

В эти недели мы видели немало свидетельств того, что мир сошел с ума, но вот эта история, пожалуй, вселяет надежду. 89-летний немец Карстен Тюхзен Хансен и 85-летняя датчанка Инга Рассмусен каждый день встречаются на государственной границе между Данией и Германией, пишет DW .

Inga, 85, lives in Denmark. Karsten, 89, lives in Germany. Despite the #coronavirus pandemic, they have not been deterred from meeting each other every day at the border. https://t.co/fsZ5P9AL6l — DW News (@dwnews) March 30, 2020

Они уже два года — парочка, и до последних недель проводили вечера вместе — у него или у нее. А теперь не могут, поскольку из-за эпидемии коронавируса граница между странами закрыта. Единственный выход — встречаться прямо на ней.

Карстен приезжает на электровелосипеде, привозит с собой горячую воду и местную тминную настойку — чтобы не замерзнуть. Инга приезжает с горячим кофе в термосе и часто захватывает домашнюю еду — чтобы Карстен нормально поел. Увы, обнять друг друга они сейчас не могут — должны держать предписанную законом двухметровую дистанцию. Ведь оба — в группе риска.

Сейчас влюбленные ждут, когда все ограничения будут сняты, чтобы вместе отправиться в путешествие. Оба любят речные круизы, уже исследовали Дунай, Рейн и Мозель. В мире еще много рек. Лишь бы все поскорее закончилось!