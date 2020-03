Любовь во время коронавируса: пенсионеры устраивают свидания на границе

Источник материала: Tut.by

В эти недели мы видели немало свидетельств того, что мир сошел с ума, но вот эта история, пожалуй, вселяет надежду. 89-летний немец Карстен Тюхзен Хансен и 85-летняя датчанка Инга Рассмусен каждый день встречаются на государственной границе между Данией и Германией, пишет DW .

Inga, 85, lives in Denmark. Karsten, 89, lives in Germany.