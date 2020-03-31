Вы медик? Хотите рассказать о ситуации с коронавирусом в Беларуси? Сделайте это здесь. Можно анонимно

Источник материала: Tut.by

Редакция TUT.BY обращается к медикам. Мы знаем, что вам сейчас очень непросто и вы делаете максимум для того, чтобы справиться с коронавирусом.

В нынешней ситуации очень важно доносить до людей объективную информацию, не замалчивать факты, но и не поддаваться паническим настроениям.

Если вам известны какие-то сведения, которые вы считаете нужным сообщить, — перед вами простой способ связаться с редакцией TUT.BY. А если вы сами нуждаетесь в помощи, тоже не стесняйтесь об этом написать.

Мы гарантируем вашу анонимность. Вы можете не оставлять свои контакты, но тогда нам будет сложнее проверить ваше сообщение.

Мы просим не сбрасывать нам анонимные сообщения, гуляющие по разным чатам, сообщения от «знакомых знакомых» и так далее. Мы и так получаем их в большом количестве. Давайте критически относиться к информации и оберегать друг друга от фейков.