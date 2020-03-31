У главврача московской больницы нашли COVID-19. Недавно он встречался с Путиным

Об этом сообщили российские СМИ и подтвердил сам Проценко.









Проценко получил известность, помимо прочего, благодаря ежедневным сводкам о поступивших в больницу пациентах, из которых следовало постепенное увеличение потока госпитализированных с "внебольничной пневмонией" с начала марта.





У ряда пациентов впоследствии подтвердился диагноз COVID-19. Согласно сводке, опубликованной Проценко утром 31 марта, в больнице было 202 больных с диагнозом пневмония, из них 186 с COVID.





На прошлой неделе - 24 марта - больницу в Коммунарке посещал президент РФ Владимир Путин, он общался с Проценко.













Когда именно заразился главврач - неясно. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже после сообщения об инфицировании Проценко сказал, что президента регулярно проверяют на коронавирус, и у него "всё нормально".





Ранее Песков говорил, что всех, кто встречается с Путиным, заранее проверяют на вирус.









В России за последние сутки число инфицированных увеличилось на 500 человек и превысило 2 тысячи. Это самый большой суточный прирост. Регионы, начиная с Москвы, вводят жёсткие карантинные меры.