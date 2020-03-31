ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

У главврача московской больницы нашли COVID-19. Недавно он встречался с Путиным

31.03.2020 17:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

У Дениса Проценко, главного врача больницы в Коммунарке (Новая Москва), в которую госпитализируют заражённых коронавирусом, диагностировали коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщили российские СМИ и подтвердил сам Проценко.


Проценко получил известность, помимо прочего, благодаря ежедневным сводкам о поступивших в больницу пациентах, из которых следовало постепенное увеличение потока госпитализированных с "внебольничной пневмонией" с начала марта. 

У ряда пациентов впоследствии подтвердился диагноз COVID-19. Согласно сводке, опубликованной Проценко утром 31 марта, в больнице было 202 больных с диагнозом пневмония, из них 186 с COVID.

На прошлой неделе - 24 марта - больницу в Коммунарке посещал президент РФ Владимир Путин, он общался с Проценко.



Когда именно заразился главврач - неясно. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже после сообщения об инфицировании Проценко сказал, что президента регулярно проверяют на коронавирус, и у него "всё нормально".

Ранее Песков говорил, что всех, кто встречается с Путиным, заранее проверяют на вирус.


В России за последние сутки число инфицированных увеличилось на 500 человек и превысило 2 тысячи. Это самый большой суточный прирост. Регионы, начиная с Москвы, вводят жёсткие карантинные меры.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У Дениса Проценко, главного врача больницы в Коммунарке (Новая Москва), в которую госпитализируют заражённых коронавирусом, диагностировали коронавирусную...
 
Новости дня
Новости
 
Врачи Копыльской ЦРБ две недели будут жить на карантине - прямо на работе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
31.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика