Минздрав больше не сообщает, сколько в Беларуси зараженных коронавирусом, но подтвердил первую смерть

Источник материала: Tut.by

Минздрав подтвердил, что в Беларуси зарегистрирован первый случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

За последние сутки в лечебные учреждения страны с подозрением на коронавирусную инфекцию поступило 11 человек, выписано 128 человек, в том числе шесть пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат. В телеграм-канале не сообщается, сколько пациентов, инфицированных коронавирусом, находится под медицинских наблюдением.

Вчера, 31 марта, было зарегистрировано 152 случая коронавируса, из них 47 пациентов уже выздоровели.

Напомним, последние дни из Витебска приходят странные сообщения. Вчера ходили слухи, что город и область «закрываются» от страны, а местные больницы переполнены больными с пневмониями — мы съездили и посмотрели на происходящее своими глазами . В Витебске представили список мер по борьбе с коронавирусом.

Утром 31 марта стало известно, что первая смерть больного с коронавирусом в стране произошла в Витебске : там умер 75-летний актер Коласовского театра, Заслуженный артист Республики Беларусь Виктор Дашкевич. Он провел на ИВЛ 6 дней, еще до госпитализации у него была ХОБЛ.