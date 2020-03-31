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Минздрав больше не сообщает, сколько в Беларуси зараженных коронавирусом, но подтвердил первую смерть
31.03.2020 17:54 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минздрав подтвердил, что в Беларуси зарегистрирован первый случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией. Об этом
За последние сутки в лечебные учреждения страны с подозрением на коронавирусную инфекцию поступило 11 человек, выписано 128 человек, в том числе шесть пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат. В телеграм-канале не сообщается, сколько пациентов, инфицированных коронавирусом, находится под медицинских наблюдением.
Вчера, 31 марта, было зарегистрировано 152 случая коронавируса, из них 47 пациентов уже выздоровели.
Напомним, последние дни из Витебска приходят странные сообщения. Вчера ходили слухи, что город и область «закрываются» от страны, а местные больницы переполнены больными с пневмониями —
Утром 31 марта стало известно, что первая смерть больного с коронавирусом в стране
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Минздрав больше не сообщает, сколько в Беларуси зараженных коронавирусом, но подтвердил первую смерть
Минздрав подтвердил, что в Беларуси зарегистрирован первый случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по...
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