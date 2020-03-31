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Как действуют белорусские медики при диагностировании у пациента COVID-19, рассказал эпидемиолог

31.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Единство  
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Источник материала: Единство

По словам И. Глинской, оперативность позволяет максимально быстро выявить ближайшие контакты пациента и изолировать их. Таким образом, очаг инфекции локализуется максимально быстро. Специалист подчеркнула, что речь идет буквально о минутах.

После помещения в стационар, начинается эпидемиологическое расследование. Исходя из полученной от пациента информации, высчитывается период, с которого госпитализированный мог начать выделять возбудитель. Затем выясняется, с кем за это время контактировал человек.

— Это кропотливая работа, опрос и восстановление всех контактов иногда занимает два и более часов. Порой такой опрос проводится неоднократно, если специалист понимает, что в рассказе пациента есть неточности, — подчеркнула И. Глинская.

Исходя из длительности общения пациента с тем или иным человеком, врачи делят их на контакты первого и второго уровня. Более тесные контакты сразу же информируют о произошедшем и изолируют.

— По данным наших китайских, итальянских коллег, среди тех, кто в итоге заболевает, 80-85% приходится на близкие контакты, в частности членов семьи. У остальных вероятность заболеть гораздо ниже, — отметила заместитель главврача центра.

Контакты второго уровня: коллеги заболевшего, соседи – все, кто находился с ним в одном здании, но не контактировал. За ними устанавливается наблюдение в течение 14 дней. Им рекомендуют минимизировать личное общение.

Параллельно с госпитализацией пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция» вторая бригада медиков проводит дезинфекционные мероприятия абсолютно везде, где тот находился.

При этом сами медики должны не забывать о собственной безопасности: на работниках должна быть одета специальная экипировка, а пациента госпитализируют в биобоксе.

Поскольку лекарства от вируса COVID-19 на данный момент нет, в дальнейшем врачи работают по двум направлениям: выявление источника инфекции, круга его контактов и дезинфекция.

По словам И. Глинской, эта работа добавляет нагрузку на систему здравоохранения, но она в настоящее время оправдана.

https://minsknews.by

 
 
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