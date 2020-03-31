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Вячеслав Акшаев: «Сейчас в Витебске ситуация серьезная, так же как и в Беларуси. На мой взгляд, стоит приостановить чемпионат»
31.03.2020 14:16 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист
- В Витебской области сейчас тяжелая эпидемиологическая обстановка. Докатывается ли какая-то информация до футбольного сообщества?
– Знаю, что сейчас в Витебске ситуация серьезная, так же как и в Беларуси
- Как вы считаете: стоит ли перенести ближайший домашний матч «Витебска» против «Смолевичей»
– Да, я считаю, что надо
- А весь чемпионат стоит приостановить?
– На мой взгляд, стоит, – сказал Акшаев.
Знаешь, кто будет чемпионом Беларуси? На каждого из фаворитов дают кэф больше 2!
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Вячеслав Акшаев: «Сейчас в Витебске ситуация серьезная, так же как и в Беларуси. На мой взгляд, стоит приостановить чемпионат»
Белорусский специалист Вячеслав Акшаев считает, что стоит приостановить чемпионат Беларуси.
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