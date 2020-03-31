Вячеслав Акшаев: «Сейчас в Витебске ситуация серьезная, так же как и в Беларуси. На мой взгляд, стоит приостановить чемпионат»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист считает, что стоит приостановить чемпионат Беларуси .

- В Витебской области сейчас тяжелая эпидемиологическая обстановка. Докатывается ли какая-то информация до футбольного сообщества?

– Знаю, что сейчас в Витебске ситуация серьезная, так же как и в Беларуси

- Как вы считаете: стоит ли перенести ближайший домашний матч «Витебска» против «Смолевичей»

– Да, я считаю, что надо

- А весь чемпионат стоит приостановить?

– На мой взгляд, стоит, – сказал Акшаев.

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