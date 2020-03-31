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В Минске военные готовятся ко Дню Победы и тренируются маршировать
31.03.2020 18:40 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске уже устанавливают трибуны к 9 Мая, а военные готовятся к параду. Участники тренируются трижды в неделю. Как проходит подготовка,
Сейчас пешая колонна тренируется на плацу Минской военной комендатуры, механизированная — на аэродроме «Липки». На 5 и 7 мая запланированы генеральные тренировки в Минске.
В составе пешей колонны пройдет 22 парадных расчета: 20 белорусских и по одному — от России и Китая.
Для механизированной колонны задействуют 185 единиц техники, она будет состоять из 18 парадных расчетов: 16 от Беларуси и 2 от России. Первым поедет танк Т-34, за ним пройдут новые и модернизированные образцы военной техники, легкобронированные автомобили «Лис» от внутренних войск МВД, а также 27 новейших образцов вооружения и военной техники от Государственного военно-промышленного комитета.
От Вооруженных сил России пойдут бронетранспортеры БТР-82А и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».
Также над городом пролетит 42 самолета: 34 от Беларуси и 8 от России. Планируется, что 9 мая парад пройдет вечером и продлится около часа.
В районе стелы уже начали
Напомним, что все это происходит на фоне пандемии. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко
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В Минске военные уже готовятся к параду 9 Мая. Участники тренируются трижды в неделю.
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