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В Минске военные готовятся ко Дню Победы и тренируются маршировать

31.03.2020 18:40 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске уже устанавливают трибуны к 9 Мая, а военные готовятся к параду. Участники тренируются трижды в неделю. Как проходит подготовка, сообщает Министерство обороны.


Сейчас пешая колонна тренируется на плацу Минской военной комендатуры, механизированная — на аэродроме «Липки». На 5 и 7 мая запланированы генеральные тренировки в Минске.

В составе пешей колонны пройдет 22 парадных расчета: 20 белорусских и по одному — от России и Китая.




Для механизированной колонны задействуют 185 единиц техники, она будет состоять из 18 парадных расчетов: 16 от Беларуси и 2 от России. Первым поедет танк Т-34, за ним пройдут новые и модернизированные образцы военной техники, легкобронированные автомобили «Лис» от внутренних войск МВД, а также 27 новейших образцов вооружения и военной техники от Государственного военно-промышленного комитета.

От Вооруженных сил России пойдут бронетранспортеры БТР-82А и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».


Также над городом пролетит 42 самолета: 34 от Беларуси и 8 от России. Планируется, что 9 мая парад пройдет вечером и продлится около часа.

В районе стелы уже начали возводить трибуны.

Напомним, что все это происходит на фоне пандемии. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что, несмотря на все «негативные информационные потоки», тема празднования Дня Победы в стране не затеряется.

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Теги: Минск
 
 
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В Минске военные уже готовятся к параду 9 Мая. Участники тренируются трижды в неделю.
 
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