«Охота за единорогами» - бизнес-тур от Оскара Хартманна

Источник материала: ProBusiness



Фото из личного архива

Новый формат для предпринимателей, которые смотрят на бизнес как на дело жизни

10 октября 2025 г. в Минске в отеле Minsk Marriott Hotel пройдет уникальное бизнес-событие для предпринимателей, инвесторов и топ-менеджеров от Оскара Хартманна — «Охота за единорогами».

Программа мероприятия выстроена по принципу естественного развития бизнеса: от точной диагностики себя и рыночных сигналов к поиску перспективных идей, успешному запуску и масштабированию компаний.

На мероприятии выступят ведущие эксперты: Игорь Стоянов, ментор и основатель сети салонов красоты «Персона», Саид Нигматуллин, актер, режиссер, продюсер и бизнес-тренер, Наталия Потемина, основатель консалтинговой компании «Chessknock», Виталий Соболевский, предприниматель и основатель сети магазинов «Три цены», и Игорь Рызов, бизнес-тренер и ведущий эксперт в области деловых переговоров.

Участники получат прямой доступ к опыту человека, создавшего и проинвестировавшего более 150 международных компаний, 14 из которых преодолели отметку капитализации в $ 1 млрд. Это редкая возможность увидеть бизнес глазами того, кто умеет трансформировать стартапы в компании-миллиардеры.

Первая половина дня — интенсивный бизнес-форум с участием Оскара Хартманна и сильных предпринимателей. Вместо абстрактных теорий участники получат набор проверенных кейсов, работающих стратегий и практических инструментов, доказавших свою эффективность на практике.



Вторая часть — новый формат мероприятия, где Оскар Хартманн раскрывает предпринимательство без иллюзий: через иронию, личные истории успехов и провалов и практические выводы. Он затрагивает темы, которые выходят за рамки бизнес-форумов: тяжесть принятия решений, реальная цена роста, конфликты при масштабировании и баланс между бизнесом и личной жизнью.

«Охота за единорогами» — это соединение стратегического мышления, ясного видения и энергии действия. После этого мероприятия Вы сначала улыбнетесь, затем задумаетесь, а покинете зал с четким планом, как навести порядок в бизнесе и жизни, возможно даже запустив собственную компанию с потенциалом стремительного роста.