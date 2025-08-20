ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Охота за единорогами» - бизнес-тур от Оскара Хартманна

20.08.2025 11:25 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Фото из личного архива

Новый формат для предпринимателей, которые смотрят на бизнес как на дело жизни

10 октября 2025 г. в Минске в отеле Minsk Marriott Hotel пройдет уникальное бизнес-событие для предпринимателей, инвесторов и топ-менеджеров от Оскара Хартманна — «Охота за единорогами».

Программа мероприятия выстроена по принципу естественного развития бизнеса: от точной диагностики себя и рыночных сигналов к поиску перспективных идей, успешному запуску и масштабированию компаний.

На мероприятии выступят ведущие эксперты: Игорь Стоянов, ментор и основатель сети салонов красоты «Персона», Саид Нигматуллин, актер, режиссер, продюсер и бизнес-тренер, Наталия Потемина, основатель консалтинговой компании «Chessknock», Виталий Соболевский, предприниматель и основатель сети магазинов «Три цены», и Игорь Рызов, бизнес-тренер и ведущий эксперт в области деловых переговоров.

Участники получат прямой доступ к опыту человека, создавшего и проинвестировавшего более 150 международных компаний, 14 из которых преодолели отметку капитализации в $ 1 млрд. Это редкая возможность увидеть бизнес глазами того, кто умеет трансформировать стартапы в компании-миллиардеры.

Первая половина дня — интенсивный бизнес-форум с участием Оскара Хартманна и сильных предпринимателей. Вместо абстрактных теорий участники получат набор проверенных кейсов, работающих стратегий и практических инструментов, доказавших свою эффективность на практике.


Фото из личного архива

Вторая часть — новый формат мероприятия, где Оскар Хартманн раскрывает предпринимательство без иллюзий: через иронию, личные истории успехов и провалов и практические выводы. Он затрагивает темы, которые выходят за рамки бизнес-форумов: тяжесть принятия решений, реальная цена роста, конфликты при масштабировании и баланс между бизнесом и личной жизнью.

«Охота за единорогами» — это соединение стратегического мышления, ясного видения и энергии действия. После этого мероприятия Вы сначала улыбнетесь, затем задумаетесь, а покинете зал с четким планом, как навести порядок в бизнесе и жизни, возможно даже запустив собственную компанию с потенциалом стремительного роста.

Тур пройдет с 10 октября по 15 ноября 2025 г. в 15 городах. Регистрация и подробное расписание мероприятий на сайте.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый формат для предпринимателей, которые смотрят на бизнес как на дело жизни
 
Новости дня
Новости разные
 
Демография как ключевой фактор для бизнеса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика