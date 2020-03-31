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Минздрав перестал молчать: число зараженных COVID-19 выросло до 163 человек

31.03.2020 18:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси по официальным данным за день выросло на 11 человек, со 152 до 163 человек.

Минздрав перестал молчать: число зараженных COVID-19 выросло до 163 человек
По традиции Минздрав, не дает полной картины заболеваемости, не называя общее количество заболевших.

"За последние сутки в лечебные учреждения страны с подозрением на коронавирусную инфекцию поступило 11 человек", - сообщает пресс-служба Минздрава.

Накануне, по данным Минздрава в стране было 152 инфицированных, таким образом общее количество выросло до 163.


При этом выписано 128 человек, в том числе 6 пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат.

При этом в Минздраве весьма своеобразно подтвердили первый случай смерти от коронавируса: "первый случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией". 

Напомним, это 75-летний артист Коласовского театра Виктор Дашкевич, которого сначала долго лечили антибиотиками от пневмонии и только, когда совсем стало плохо, сделали тест на коронавирус, который дал подожительный результат. В итоге он 6 дней находился на искусственной вентиляции легких, но в ночь на 31 марта уме

В Беларуси на сегодняшний день проведено более 31 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает Минздрав
 
 
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Количество зараженных коронавирусом в Беларуси по официальным данным за день выросло на 11 человек, со 152 до 163 человек.
 
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