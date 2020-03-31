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Минздрав перестал молчать: число зараженных COVID-19 выросло до 163 человек
31.03.2020 18:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси по официальным данным за день выросло на 11 человек, со 152 до 163 человек.
По традиции Минздрав, не дает полной картины заболеваемости, не называя общее количество заболевших.
"За последние сутки в лечебные учреждения страны с подозрением на коронавирусную инфекцию поступило 11 человек", - сообщает пресс-служба Минздрава.
Накануне, по данным Минздрава в стране было 152 инфицированных, таким образом общее количество выросло до 163.
При этом выписано 128 человек, в том числе 6 пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат.
При этом в Минздраве весьма своеобразно подтвердили первый случай смерти от коронавируса: "первый случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией".
Напомним, это 75-летний артист Коласовского театра Виктор Дашкевич, которого сначала долго лечили антибиотиками от пневмонии и только, когда совсем стало плохо, сделали тест на коронавирус, который дал подожительный результат. В итоге он 6 дней находился на искусственной вентиляции легких, но в ночь на 31 марта уме
В Беларуси на сегодняшний день проведено более 31 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию,
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Количество зараженных коронавирусом в Беларуси по официальным данным за день выросло на 11 человек, со 152 до 163 человек.
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