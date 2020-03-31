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Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 31 марта. Комментарий Минздрава
31.03.2020 18:50 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На сегодня в Беларуси проведено более 31 тысячи тестов на COVID-19. Об этом
Продолжаются мероприятия по контролю за складывающейся эпидемиологической обстановкой. В случае необходимости пациенты госпитализируются для дальнейшего наблюдения и обследования.
За последние сутки в медучреждения Беларуси с подозрением на коронавирус поступили 11 человек. Из лечебных учреждений выписаны 128 человек. Среди них 6 пациентов, у которых ранее тест на коронавирус показал положительный результат.
Был зарегистрирован первый случай смерти пожилого пациента, у которого имелись многочисленные хронические заболевания, по предварительным данным, отягощенные коронавирусной инфекцией.
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Новости Беларуси. На сегодня в Беларуси проведено более 31 тысячи тестов на COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Продолжаются мероприятия по...
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