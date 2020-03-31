Директор «Минчанки»: «Я за то, что приостанавливать чемпионаты. Прежде всего должны быть люди, здоровье и жизнь»

Источник материала: Tribuna.com

Директор « Минчанки » Александр Мишин поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса в Беларуси.

– Чем сейчас занимается ?

– У игроков сейчас одноразовые тренировки. Тренируются, поддерживают форму и все, по большому счету. Решение федерации по чемпионату еще не принято, поэтому в легком режиме тренируются.

– Во всем мире сейчас урезают игрокам зарплату. У вас такого не планируется?

– На это мы еще не готовы отвечать. Мы еще не комплектуемся на следующий год.

– А этим игрокам, которые сейчас играют?

– Мы не можем. Мы контракты с ними подписали. Мы не можем сейчас что-то переиграть. Практически через месяц мы сезон заканчиваем, поэтому разговор пока не стоит.

– Что думаете о том, что некоторые игровые виды спорта (футбол, хоккей, гандбол) не приостановили чемпионат?

– Это дело каждого по большому счету. Я за то, что приостанавливать, потому что все эти местечковые вопросы на второй план должны отходить. Прежде всего должны быть люди, здоровье и жизнь.

– А сами вы соблюдаете режим самоизоляции?

– А нас никто от работы не освободил. Мы ходим каждый день на работу. Мы не можем, – сказал Мишин .

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 31 марта – более 782 тысяч случаев. Более 164 тысяч пациентов выздоровели, летальных исходов – более 37 тысяч.

В Беларуси, по данным Минздрава, зарегистрировано 152 случая заражения. 32 пациента выздоровели, один летальный исход.

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