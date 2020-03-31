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Князь Монако Альбер II вылечился от COVID-19

31.03.2020 21:16 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Князь Монако Альбер II, у которого в марте обнаружили коронавирус, полностью вылечился от инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление княжеского дворца.


Князь Монако Альбер II. Фото: Reuters

Отмечается, что врачи уже разрешили Альберу II покинуть карантин.

«Князь выздоровел и чувствует себя хорошо», — говорится в сообщении.

19 марта стало известно, что 62-летний князь Монако Альбер II заразился коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

 
 
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Отмечается, что врачи уже разрешили Альберу II покинуть карантин
 
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