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Пакет законов в российской Думе назвали "антивирусным"

31.03.2020 21:26 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Подготовили его буквально за неделю. В первом же чтении депутаты приняли законопроект о нарушении карантина. Наказанием может стать штраф или лишение свободы на срок до семи лет  в зависимости от тяжести последствий деяния. Наказывать будут и за фейки о коронавирусе. Причем, если распространение ложной информации косвенно приведет к смерти человека, виновного посадят на пять лет. Уже сейчас в России ведется круглосуточный мониторинг печатных СМИ, соцсетей, видеохостингов и телевизионного контента на наличие фейков.
 
 
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Подготовили его буквально за неделю. В первом же чтении депутаты приняли законопроект о нарушении карантина. Наказанием может стать штраф или лишение свободы на...
 
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