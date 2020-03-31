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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пакет законов в российской Думе назвали "антивирусным" Подготовили его буквально за неделю. В первом же чтении депутаты приняли законопроект о нарушении карантина. Наказанием может стать штраф или лишение свободы на...

Подготовили его буквально за неделю. В первом же чтении депутаты приняли законопроект о нарушении карантина. Наказанием может стать штраф или лишение свободы на срок до семи лет в зависимости от тяжести последствий деяния. Наказывать будут и за фейки о коронавирусе. Причем, если распространение ложной информации косвенно приведет к смерти человека, виновного посадят на пять лет. Уже сейчас в России ведется круглосуточный мониторинг печатных СМИ, соцсетей, видеохостингов и телевизионного контента на наличие фейков.