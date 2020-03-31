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Белорусские врачи сделали более 30 тысяч тестов на коронавирус

31.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси берут анализы у всех граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию. По информации Минздрава страны, уже сделаны более 31 тысячи тестов.

За сутки госпитализировали 11 человек. 128 выписали. Среди них 6 пациентов, у которых анализ на COVID-19 оказался положительным. Зарегистрирована и первая смерть инфицированного. У пожилого мужчины были хронические заболевания, которые осложнили течение болезни. Этот случай на встрече с главой верхней палаты парламента Натальей Качановой обсудил президент Александр Лукашенко.

«Жена здорова (она же с мужем жила), дочка здорова. Потому что иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал. Поступил с тяжелой пневмонией, на ИВЛ лежал, спасали его», – сказал он.

Белорусский лидер призвал уделять пожилым людям особое внимание и выразил уверенность, что медики справятся со всеми вызовами, в том числе и с COVID-19.



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В Беларуси берут анализы у всех граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию.
 
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