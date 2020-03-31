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Президент поручил пригласить в Беларусь специалистов ВОЗ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Точная информация для общества. Президент поручил пригласить в Беларусь специалистов ВОЗ Вирус паники в цифровую эпоху распространяется куда быстрее любой болезни. Это тоже серьезная проблема, о которой еще несколько недель назад предупреждала ВОЗ. В...

Вирус паники в цифровую эпоху распространяется куда быстрее любой болезни. Это тоже серьезная проблема, о которой еще несколько недель назад предупреждала ВОЗ. В погоне за сенсацией многие СМИ спешат делиться непроверенной информацией, которая быстро распространяется в интернете. В результате страдает имидж целых государств. Неудивительно, что на теме фейков и дезинформации сегодня также отдельно остановился Президент.Президент также остановился на том, что имеют место фейки и некоторое недоверие к власти вокруг темы коронавируса.- отреагировал белорусский лидер. В целом он отметил, что ситуация контролируемая и никакой катастрофы:Более того, в последнее время в Беларуси выявлялись и другие вирусы, которые распространялись по миру в предыдущие годы. В заключение Александр Лукашенко сказал, что, как и в случае с другими событиями, будь то война, эпидемия или пандемия, из всего следует извлекать уроки на будущее.Как получить самую авторитетную и непредвзятую оценку работы белорусских медиков? Президент поручил Наталье Кочановой связаться с руководством Всемирной организации здравоохранения и пригласить в нашу страну их специалистов. Подробнее о причинах такого решения уже после встречи во Дворце Независимости