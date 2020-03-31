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Точная информация для общества. Президент поручил пригласить в Беларусь специалистов ВОЗ
31.03.2020 21:40 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВирус паники в цифровую эпоху распространяется куда быстрее любой болезни. Это тоже серьезная проблема, о которой еще несколько недель назад предупреждала ВОЗ. В погоне за сенсацией многие СМИ спешат делиться непроверенной информацией, которая быстро распространяется в интернете. В результате страдает имидж целых государств. Неудивительно, что на теме фейков и дезинформации сегодня также отдельно остановился Президент.
Президент также остановился на том, что имеют место фейки и некоторое недоверие к власти вокруг темы коронавируса. "Вот, власть кого-то обманывает… Слушайте, ну я не знаю, зачем мне кого-то обманывать. Я что, этот вирус создал, чтобы что-то спрятать и людям не показывать? Я же его не создавал", - отреагировал белорусский лидер. В целом он отметил, что ситуация контролируемая и никакой катастрофы: "У нас сегодня лечатся и остаются в больнице 80-90 человек. Мы справляемся с этими людьми". Более того, в последнее время в Беларуси выявлялись и другие вирусы, которые распространялись по миру в предыдущие годы. В заключение Александр Лукашенко сказал, что, как и в случае с другими событиями, будь то война, эпидемия или пандемия, из всего следует извлекать уроки на будущее. "Мы многому учимся. Я лично контролирую несколько процессов. Рано об этом говорить, но я уже людям сказал: придет время, я просто расскажу из своих наблюдений, специалисты скажут, и мы людям расскажем об этих уроках. Но эти уроки надо извлекать. Если сегодня случилась беда в экономике и с болезнями людей, кто гарантирует, что завтра хуже не будет".
Президент поручил пригласить в Беларусь специалистов ВОЗКак получить самую авторитетную и непредвзятую оценку работы белорусских медиков? Президент поручил Наталье Кочановой связаться с руководством Всемирной организации здравоохранения и пригласить в нашу страну их специалистов. Подробнее о причинах такого решения уже после встречи во Дворце Независимости
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Вирус паники в цифровую эпоху распространяется куда быстрее любой болезни. Это тоже серьезная проблема, о которой еще несколько недель назад предупреждала ВОЗ. В...
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