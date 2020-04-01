Медики: Умерший в Витебске от коронавируса актер заразился от иностранца

"Беларусь-1" . "При проведении анализа, как данный пациент мог получить эту инфекцию, было установлено, что он контактировал с потенциальным источником — это гражданин из зарубежья и инфицирование произошло во время репетиции", — заявила она в эфире телеканала





По сведениям "Белорусского партизана", речь идет о режиссере из России, который контактировал не только с Дашкевичем.

Ковалева рассказала, что актер поступил в больницу с диагнозом двусторонная пневмония, и уже в стационаре ему был сделан тест на коронавирус, который оказался положительным. Состояние известного артиста осложняли преклонный возраст (ему было 75 лет) и список сопутствующих заболеваний, среди которых были дыхательная недостаточность и ХОБЛ.





"У него были сопутствующие заболевания: хроническая обструктивная болезнь легких, пневмосклероз, дыхательная недостаточность 2-й степени, хроническая недостаточность кровообращения, что осложнило течение основного заболевания", - заявила представитель облздрава.





"У членов семьи актера диагноз "коронавирусная инфекция" не подтвердился", - уточнила она.





Известно, что Дашкевич поступил в больницу 24 марта, а скончался ночью 30 марта. Данная смерть стала первой официально подтвержденной смертью от коронавируса в Беларуси. По состоянию на 31 марта в Беларуси зарегистрировано 163 случая заражения коронавирусом.