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КоммерсантЪ: Беларусь попросила у России помощи в борьбе с коронавирусом

01.04.2020 08:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь и другие страны постсоветского пространства попросили помощи у России в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники в российских госструктурах.


Фото: Reuters

«Показная бравада белорусских властей в разгар пандемии коронавируса не мешает Минску просить Москву о содействии в борьбе с инфекцией», — говорится в материале.

Далее издание со ссылкой на источники в российских госструктурах сообщает, что Беларусь находится в числе постсоветских стран, направивших в адрес России официальные запросы с просьбой выделить защитные маски, тест-системы, аппараты ИВЛ.

По данным издания, подобные запросы по дипломатическим каналам направили практически все страны СНГ — за исключением Украины и Туркменистана.

«Информация аккумулируется и передается в штаб, где принимается решение, кому и что выделять. Номенклатура — от марлевых повязок до ИВЛ», — описал потребности соседей собеседник «Ъ».

Он пояснил, что для выделения запрошенной помощи необходимо специальное разрешение правительства РФ, поскольку 2 марта было принято постановление, запрещающее вывоз из страны медицинской продукции. Комментируя ситуацию в Беларуси, собеседник «Ъ» выразил надежду на то, что там начнут более ответственно подходить к борьбе с распространением коронавируса.

«Мы от них защищаемся. Но задачу эту надо решать совместно, поскольку если в одной стране эпидемия пойдет на спад, а в другой — возникнет ее очаг, то угроза сохранится», — говорит он.

 
Теги: Минск
 
 
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Издание со ссылкой на источники в российских госструктурах сообщает, что Беларусь находится в числе постсоветских стран, направивших в адрес России официальные...
 
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