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FIFPro о чемпионате Беларуси: «Уму непостижимо, как он все еще продолжается. Призываем принять меры предосторожности»
01.04.2020 08:22 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный секретарь международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) Йонас Баер-Хоффманн призвал Беларусь приостановить проведение чемпионата страны из-за пандемии коронавируса.
«Мы призываем их принять те же меры предосторожности, что и везде. Честно говоря, это уму непостижимо, как чемпионат все еще продолжается.
Не думаю, что кто-то в состоянии объяснить, почему их стандарты так сильно отличаются от стандартов стран, с которыми они буквально граничат.
Любой человек в здравом уме скажет вам, что им нужно принять те же меры, и мы будем продвигать эту идею. Есть игроки, которые обеспокоены», – заявил представитель FIFPro.
Чемпионат Беларуси остался единственным профессиональным футбольным турниром в Европе, который до сих пор не приостановили. В стране также продолжается финальная серия плей-офф по хоккею. На всех этих соревнованиях не запрещено находиться зрителям.
По официальным данным, в Беларуси зафиксировано 152 случая заражения COVID-19. Один человек умер.
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FIFPro о чемпионате Беларуси: «Уму непостижимо, как он все еще продолжается. Призываем принять меры предосторожности»
Генеральный секретарь международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) Йонас Баер-Хоффманн призвал Беларусь приостановить проведение...
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