Банки Евросоюза помогут белорусскому бизнесу кредитами

Глава Представительства ЕС посол Дирк Шюбель заявил, что, несмотря на влияние ограничений на передвижение, Представительство ЕС и центральные службы в Брюсселе в полной мере поддерживают Беларусь в противодействии распространению коронавируса и преодолении нарастающего экономического кризиса. Поддержка ЕС будет объединять как новые средства, так и ресурсы ныне осуществляемых проектов.





Пакет мер, принятых Еврокомиссией, в объеме 840 миллионов евро для региона Восточного партнерства, о принятии которого было объявлено 30 марта, предусматривает несколько немедленных и среднесрочных действий в дополнение к существующим программам сотрудничества ЕС в каждой из шести стран. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), используя это финансирование ЕС, будет координировать в рамках системы ООН закупку медикаментов и их распределение, в том числе в Беларуси.





При необходимости ВОЗ будет помогать Министерству здравоохранения в обучении и в повышении осведомленности широких слоев общества. Эти меры будут дополнены за счет ресурсов действующей программы ЕС БЕЛМЕД, что позволит Детскому фонду ЮНИСЕФ оказывать поддержку Министерству образования в разработке мер реагирования в связи з COVID-19 в сфере образования. Аналогичным образом ПРООН и ЮНФПА оказывают поддержку Министерству труда и социальной защиты в отношении потенциальной поддержки в области социальной защиты и предоставления услуг уязвимым группам. Оба агентства также тесно сотрудничают с Белорусским обществом Красного Креста для укреплении скоординированной системы профилактики COVID-19 среди пожилого населения.





Большая часть пакета мер ЕС в связи с COVID-19 направлена на смягчение воздействия на реальную экономику. Эти меры открывают беспрецедентные возможности для сектора малых и средних предприятий Беларуси, открывая доступ к региональным инструментам финансирования ЕС.









— Финансирование будет способствовать предоставлению Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития кредитных линий через белорусские банки, чтобы помочь частному сектору, включая самозанятых, легче получать кредиты и активизировать предпринимательскую деятельность после кризиса. Новым для Беларуси является доступ к Европейскому фонду устойчивого развития (EFSD). 500 миллионов евро выделено для покрытия рисков международных финансовых учреждений, чтобы облегчить предоставление ликвидности, необходимой для кредитных операций, — говорится в сообщении Представительства.





Эксперты Всемирного банка ведут диалог с правительством Беларуси о переориентации средств трастового фонда Европейского союза на оказание поддержки экономике Беларуси во время вспышки коронавирусной инфекции.





ЕС мобилизует свою текущую программу местного экономического развития, реализуемую Министерством экономики в сотрудничестве с ПРООН, для разработки мер реагирования на негативные последствия кризиса в регионах страны. Рассматриваются возможности для ускорения грантовой поддержки и расширения сфер взаимодействия.





Возможности для корректировки деятельности изучаются в ряде других проектов в области местного развития и гражданского участия, осуществляемых в сотрудничестве с местными властями и организациями гражданского общества. Посредством различных программ ЕС напрямую работает в 54 районах Беларуси.