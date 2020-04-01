 Лукашенко обсудил с Кочановой подготовку к выборам, ситуацию в экономике и тему коронавируса

Источник материала: Голас Сененшчыны

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой. В центре внимания были темы подготовки к предстоящим президентским выборам, ситуация в экономике и меры по противодействию распространению вирусных инфекций, передает корреспондент БЕЛТА.





«Есть ряд проблем, которые мы должны обсудить с вами. Не будем скрывать, это и политические вопросы — год президентских выборов. Самая большая проблема — это экономика. Тем не менее, этот вопрос никуда не уйдет, — сказал глава государства. — Нам надо не только обсуждать, но и планировать президентские выборы. У нас пока нет оснований переносить президентские выборы , как некоторые тут нам (не то враги, не то соперники) подсказывают. Политические вопросы никуда не уйдут. Их надо обсуждать».

Что касается ситуации в экономике , Александр Лукашенко констатировал, что в Беларуси стараются сделать так, чтобы предприятия работали, люди получали зарплату. «Тут у меня формула Трампа. Мне очень понравилось, когда он так откровенно сказал, что если мы не начнем немедленно работать (к американцам обратился, где печатают этот доллар, первая экономика в мире), то людей умрет больше от безработицы и голода, чем от коронавируса. Очень правильно сказал. Нам что говорить? Надо работать и спасаться от этого кризиса, как только можно», — заявил белорусский лидер. При этом Президент подчеркнул, что не надо сбрасывать со счетов и тему вирусных болезней . «Тем более, мы сейчас (это мои ощущения, исходя из цифрового анализа заболеваемости) находимся на пике. Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз», — сказал он.

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«Тут у меня формула Трампа. Мне очень понравилось, когда он откровенно сказал: если мы немедленно не начнем работать (обратился к американцам, где печатают этот доллар, первая экономика в мире), то людей умрет больше от безработицы и голода, чем от коронавируса», — заявил Александр Лукашенко.

Глава государства добавил, что на фоне борьбы с распространением коронавируса нельзя забывать, что есть много других категорий пациентов, которые не менее нуждаются в медицинской помощи.-0-

По материалам БелТА.