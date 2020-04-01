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EPAM разработала медицинские маски, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом

01.04.2020 11:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

IT-компания EPAM Systems, Inc. объявила на своем сайте о выпуске защитных масок GENTL, которые должны помочь локальным производителям обеспечить средствами индивидуальной защиты медицинских работников в период вспышки коронавируса.

Как нам пояснили в пресс-службе компании, это разработка сотрудников подразделения EPAM Continuum (напомним, что в 2018 году EPAM купил американскую Continuum, которая занимается продуктовым дизайном).

Эта маска является общедоступным решением — технология производства, материалы (нетканый полипропилен, из которого производят средства индивидуальной защиты — медицинские маски и бахилы, костюмы для работы в операционных, одноразовые халаты и пр.) уже выложены на сайте и могут быть использованы любой организацией, которая хотела бы начать выпуск средств индивидуальной защиты в своем регионе. Для производства не нужны огромные мощности или глобальное переоборудование.

Зачем было создано это решение? Дело в том, что из-за вспышки COVID-19 спрос на средства индивидуальной защиты (СИЗ) стал стремительно расти. По данным газеты South China Morning Post, сегодня Китай, основной производитель масок, выпускает более 100 миллионов СИЗ в день по сравнению с 20 миллионами до вспышки коронавируса. Но несмотря на это, в эпицентрах пандемии медицинские работники ежедневно сталкиваются с острой нехваткой масок, которые обеспечивают безопасность для здоровья и возможность ухода за пациентами. Чтобы удовлетворить растущий мировой спрос на СИЗ, Всемирная организация здравоохранения призвала увеличить их производство на 40%.

«Мы стремились создать решение, которое поможет увеличить объемы поставок СИЗ, — маску GENTL можно быстро выпускать большими партиями. Сейчас разработку рассматривают несколько ведущих медицинских центров и организаций здравоохранения по всему миру. Испытания проходят у производителей и государственных учреждений в ряде стран, — прокомментировал Крис Мишо, вице-президент EPAM Continuum. — Расход средств индивидуальной защиты зависит от специфики работы медицинских учреждений: в одних больницах быстрее заканчиваются хирургические маски, в других — респираторы. Наш модульный дизайн помогает уменьшить нехватку обоих видов масок. Прототипы серии GENTL создавались в лаборатории Made Real Lab™».

На сайте компании отмечается, что маска может быть двухслойной и использоваться для общей защиты, а также трехслойной с дополнительной защитой в виде фильтрующих материалов промышленного класса (фильтр MERV13), способных задерживать твердые частицы размером больше 1 микрона. Воздух проходит через фильтр и листы полипропилена, а благодаря петлевому ремешку конструкция плотно фиксируется на лице. Для большей защиты еще можно добавить алюминиевую полоску-крепление на нос.

Подробнее о масках можно прочесть по ссылке. Чтобы получить больше информации или связаться с проектом от имени локального производителя или учреждения здравоохранения, нужно написать на адрес GENTL_mask@epam.com.

 
 
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Сообщается, что испытания проходят у производителей и государственных учреждений в ряде стран
 
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