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EPAM разработала медицинские маски, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом
01.04.2020 11:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
IT-компания EPAM Systems, Inc.
Как нам пояснили в пресс-службе компании, это разработка сотрудников подразделения EPAM Continuum (напомним, что в 2018 году EPAM
Эта маска является общедоступным решением — технология производства, материалы (нетканый полипропилен, из которого производят средства индивидуальной защиты — медицинские маски и бахилы, костюмы для работы в операционных, одноразовые халаты и пр.) уже
Зачем было создано это решение? Дело в том, что из-за вспышки COVID-19 спрос на средства индивидуальной защиты (СИЗ) стал стремительно расти. По данным газеты
«Мы стремились создать решение, которое поможет увеличить объемы поставок СИЗ, — маску GENTL можно быстро выпускать большими партиями. Сейчас разработку рассматривают несколько ведущих медицинских центров и организаций здравоохранения по всему миру. Испытания проходят у производителей и государственных учреждений в ряде стран, — прокомментировал Крис Мишо, вице-президент EPAM Continuum. — Расход средств индивидуальной защиты зависит от специфики работы медицинских учреждений: в одних больницах быстрее заканчиваются хирургические маски, в других — респираторы. Наш модульный дизайн помогает уменьшить нехватку обоих видов масок. Прототипы серии GENTL создавались в лаборатории
На сайте компании отмечается, что маска может быть двухслойной и использоваться для общей защиты, а также трехслойной с дополнительной защитой в виде фильтрующих материалов промышленного класса (фильтр MERV13), способных задерживать твердые частицы размером больше 1 микрона. Воздух проходит через фильтр и листы полипропилена, а благодаря петлевому ремешку конструкция плотно фиксируется на лице. Для большей защиты еще можно добавить алюминиевую полоску-крепление на нос.
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Сообщается, что испытания проходят у производителей и государственных учреждений в ряде стран
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