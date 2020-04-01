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Лукашенко обсудил с Кочановой подготовку к выборам, ситуацию в экономике и тему коронавируса
01.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой. В центре внимания были темы подготовки к предстоящим президентским выборам, ситуация в экономике и меры по противодействию распространению вирусных инфекций, передает корреспондент БЕЛТА.
«Есть ряд проблем, которые мы должны обсудить с вами. Не будем скрывать, это и политические вопросы — год президентских выборов. Самая большая проблема — это экономика. Тем не менее, этот вопрос никуда не уйдет, — сказал глава государства. — Нам надо не только обсуждать, но и планировать президентские выборы. У нас пока
Что касается
При этом Президент подчеркнул, что не надо сбрасывать со счетов и тему
«Тут у меня формула Трампа. Мне очень понравилось, когда он откровенно сказал: если мы немедленно не начнем работать (обратился к американцам, где печатают этот доллар, первая экономика в мире), то людей умрет больше от безработицы и голода, чем от коронавируса», — заявил Александр Лукашенко.
Глава государства добавил, что на фоне борьбы с распространением коронавируса нельзя забывать, что есть много других категорий пациентов, которые не менее нуждаются в медицинской помощи.
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