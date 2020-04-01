Источник материала: Новости Волковыска

Страны Евразийского экономического союза, в который входит и Беларусь, решили временно запретить вывоз с территории союза отдельных видов продовольственных товаров.

Решение было принято 31 марта по итогам заседания Коллегии Евразийской экономической комиссии.

Под запрет на вывоз попали лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника.

Решение вступит в силу по истечении 10 дней после опубликования на сайте ЕЭК (31 марта). Запрет на их вывоз продлится до 30 июня 2020 года.

Предполагается, что данные меры помогут население обезопасить от дефицита данных товаров во времена непростой санитарно-эпидемиологической обстановки.

Запрет на экспорт продуктов питания не первая подобная мера, принятая во время пандемии коронавируса. Ранее Совет ЕЭК запретил вывоз из ЕАЭС медикаментов и средств индивидуальной защиты.