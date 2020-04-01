Минздрав подтвердил второй случай смерти пациента в Беларуси, у которого был коронавирус

Источник материала: Tut.by

Минздрав подтвердил второй случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в официальном-телеграм канале ведомства.

В Беларуси на сегодня проведено более 32 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию.

Продолжаются мероприятия по контролю за складывающейся эпидемиологической обстановкой и в случае необходимости производится госпитализация пациентов для дальнейшего наблюдения и обследования.

За последние сутки выписано пять пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат. Под медицинским наблюдением и на лечении находятся 157 человек.

(Будет дополнено)