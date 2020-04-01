|
Минздрав подтвердил второй случай смерти пациента в Беларуси, у которого был коронавирус
01.04.2020 12:48 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минздрав подтвердил второй случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в официальном-телеграм канале ведомства.
В Беларуси на сегодня проведено более 32 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию.
За последние сутки выписано пять пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат. Под медицинским наблюдением и на лечении находятся 157 человек.
(Будет дополнено)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минздрав подтвердил второй случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)