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Минздрав Беларуси второй день скрывает статистику заражённых. Вот что он сообщил сегодня

01.04.2020 13:04 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 1 апреля, Минздрав Беларуси снова не дал внятного отчета о зараженных коронавирусом в Беларуси. Вот что он опубликовал в своем телеграм-канале:

В этом сообщении есть только число людей, которые находятся под наблюдением в больницах, и выписанных за последние сутки людей. Информация о том, у скольких еще человек подтвердили диагноз, не озвучена. Зато ведомство подтвердило вторую смерть пациента с COVID-19, но не рассказало, где она произошла. Вероятно, речь идет о 70-летней учительнице Наталье Орловой из деревни Докторовичи, о гибели которой сегодня писали в СМИ. Но пока, из-за отсутствия хоть как-нибудь комментариев Минздрава, эта версия остается лишь предположением.

Одновременно с этим Минздрав в своем телеграм-канале начал делать репосты видео о том, как правильно мыть свой телефон, что сказал Александр Лукашенко на встрече с Кочановой и как в Беларуси делают тесты на коронавирус. Редакция KYKY вынуждена признать, что такое проявление политики гласности, заявленное ведомством, не работает. Главная информация, которая сейчас нужна людям в открытом доступе, – это сумма заболевших в стране в целом, в отдельных регионах и городах. Социальные сети уже переполнены неподтвержденной информацией о вспышках вируса в разных областях и регионах. Жители страны заслуживают знать, правда ли это. А как мыть руки и свой телефон, мы, право, уже научились и без видео-инструкций.

 
 
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Сегодня, 1 апреля, Минздрав Беларуси снова не дал внятного отчета о зараженных коронавирусом в Беларуси. Вот что он опубликовал в своем телеграм-канале: В этом...
 
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