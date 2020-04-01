В Беларуси - две подтвержденных смерти от коронавируса

В Беларуси на сегодняшний день проведено более 32 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает Минздрав в официальном телеграм-канале 1 апреля.

Продолжаются мероприятия по контролю за складывающейся эпидемиологической обстановкой и в случае необходимости производится госпитализация пациентов для дальнейшего наблюдения и обследования.

За последние сутки выписано 5 пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат. Под медицинским наблюдением и на лечении находятся 157 человек.

Зарегистрирован второй случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией.