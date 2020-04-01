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В Беларуси - две подтвержденных смерти от коронавируса
01.04.2020 12:52 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
В Беларуси на сегодняшний день проведено более 32 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию.
Об этом
Продолжаются мероприятия по контролю за складывающейся эпидемиологической обстановкой и в случае необходимости производится госпитализация пациентов для дальнейшего наблюдения и обследования.
За последние сутки выписано 5 пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат. Под медицинским наблюдением и на лечении находятся 157 человек.
Зарегистрирован второй случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси на сегодняшний день проведено более 32 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает Минздрав в официальном телеграм-канале 1 апреля.
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