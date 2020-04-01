Минздрав: под наблюдением находятся 157 человек с коронавирусом

Источник материала: ОНТ

В Беларуси на 1 апреля проведено более 32 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию, об этом сообщает официальный Telegram-канал Минздрава.

За последние сутки выписано пять пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат. Под медицинским наблюдением и на лечении находятся 157 человек.

Зарегистрирован второй случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, отягощенных коронавирусной инфекцией.

Эпидемиологическая обстановка остается под контролем. Проиводится госпитализация пациентов для дальнейшего наблюдения и обследования.

© РИА Новости / Виталий Тимкив

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