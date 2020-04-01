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Минздрав: под наблюдением находятся 157 человек с коронавирусом
01.04.2020 12:51 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
В Беларуси на 1 апреля проведено более 32 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию, об этом сообщает официальный Telegram-канал Минздрава.
За последние сутки выписано пять пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат. Под медицинским наблюдением и на лечении находятся 157 человек.
Зарегистрирован второй случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, отягощенных коронавирусной инфекцией.
Эпидемиологическая обстановка остается под контролем. Проиводится госпитализация пациентов для дальнейшего наблюдения и обследования.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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В Беларуси на 1 апреля проведено более 32 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию, об этом сообщает официальный Telegram-канал Минздрава. За последние сутки выписано...
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