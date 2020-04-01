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Власти придумали, как стабилизировать ситуацию на потребительском рынке
01.04.2020 13:00 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Власти приняли решение ввести временные меры по стабилизации ситуации на потребительском рынке. Это предусмотрено
Минстройархитектуры, Минздраву, Минлесхозу, Минпрому, Минсельхозпроду, «Беллегпрому», «Беллесбумпрому», «Белгоспищепрому», «Белнефтехиму» необходимо не допускать роста отпускных цен и тарифов на товары и услуги, оказываемые подчиненными организациями, выше 0,5% ежемесячно,
Также организациям, которые перечислены выше, нужно обеспечить поставки производимой продукции в розничную торговую сеть под потребность внутреннего рынка. Юрлицам всех форм собственности и ИП, осуществляющим производство, ввоз и реализацию товаров на внутреннем рынке или оказывающим услуги, также следует не допускать повышения цен и тарифов выше 0,5% ежемесячно.
Повышение цен выше установленного предела допускается только по согласованию с комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров. Кроме того, государственные органы (организации), осуществляющие регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством, не должны их повышать без соответствующего согласования с комиссией.
МАРТ, облисполкомам и Минскому горисполкому поручено контролировать выполнение постановления и соблюдение ассортиментного перечня товаров субъектами торговли.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует до 30 июня этого года.
Напомним, ажиотажный спрос на крупы, в том числе на гречку, в Беларуси в марте возник на фоне ситуации с коронавирусом. В одной из торговых сетей 21 марта
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Чиновники приняли решение ввести временные меры по стабилизации ситуации на потребительском рынке. Это предусмотрено постановлением Совмина № 184 от 30 марта.
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