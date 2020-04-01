Власти придумали, как стабилизировать ситуацию на потребительском рынке

Источник материала: Tut.by

Власти приняли решение ввести временные меры по стабилизации ситуации на потребительском рынке. Это предусмотрено постановлением Совмина № 184 от 30 марта.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Минстройархитектуры, Минздраву, Минлесхозу, Минпрому, Минсельхозпроду, «Беллегпрому», «Беллесбумпрому», «Белгоспищепрому», «Белнефтехиму» необходимо не допускать роста отпускных цен и тарифов на товары и услуги, оказываемые подчиненными организациями, выше 0,5% ежемесячно, говорится в постановлении. Это требование касается также «других республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, облисполкомам и Минскому горисполкому».

Также организациям, которые перечислены выше, нужно обеспечить поставки производимой продукции в розничную торговую сеть под потребность внутреннего рынка. Юрлицам всех форм собственности и ИП, осуществляющим производство, ввоз и реализацию товаров на внутреннем рынке или оказывающим услуги, также следует не допускать повышения цен и тарифов выше 0,5% ежемесячно.

Повышение цен выше установленного предела допускается только по согласованию с комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров. Кроме того, государственные органы (организации), осуществляющие регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством, не должны их повышать без соответствующего согласования с комиссией.

МАРТ, облисполкомам и Минскому горисполкому поручено контролировать выполнение постановления и соблюдение ассортиментного перечня товаров субъектами торговли.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует до 30 июня этого года.

Напомним, ажиотажный спрос на крупы, в том числе на гречку, в Беларуси в марте возник на фоне ситуации с коронавирусом. В одной из торговых сетей 21 марта рассказывали , что самый большой спрос — на гречку, рис, макароны, растительное масло. «Некоторые закупаются заморозкой, курицей, мясом. Многие берут впрок чай, кофе. „Хапун“ продолжается уже несколько дней, только товары на полки выкладывать успеваем. Но пока дефицита нет, как и роста цен на то, что закупалось раньше. Новые поступления товара немного дороже, это из-за роста курсов валют. Слегка подорожает только импорт», — отмечал один из ритейлеров.

Ранее в Беларуси были сложности с поставками риса и гречки из России. Причина — соседи запретили экспорт круп, но позже отменили это решение.