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Самым старым мужчиной в мире стал 112-летний британец

01.04.2020 16:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Теперь официально: самым пожилым мужчиной в мире признали 112-летнего британца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Самым старым мужчиной в мире стал 112-летний британец

Соответствующее заявление разместили на сайте Книги рекордов Гиннесса. Этот так называемый титул перешёл к Роберту Уэйтону после смерти японца Титэцу Ватанабэ.

Самым старым мужчиной в мире стал 112-летний британец

Из-за ситуации с коронавирусом, сертификат британцу вручил не представитель книги Гиннесса, а сотрудники дома престарелых, где рекордсмен сейчас проживает. Уэйтон родился в марте 1908 года. Работал инженером и учителем.

Самым старым мужчиной в мире стал 112-летний британец

Сейчас он делает игрушечные мельницы, а вырученные от продажи деньги отдаёт на благотворительность.

Люди в материале: Роберт Уэйтон, Титэцу Ватанабэ

 
 
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Новости мира. Теперь официально: самым пожилым мужчиной в мире признали 112-летнего британца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   Соответствующее...
 
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