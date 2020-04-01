В Минздраве рассказали, кому делают тесты на коронавирус

Источник материала: ОНТ

В эфире телеканала «Беларусь 1» заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан рассказала, кому делают тесты на коронавирус в нашей стране, пишет «СБ - Беларусь Сегодня».

В первую очередь тесты на коронавирус делают тем, кто имеет клинические проявления инфекции и эпидемиологический анамнез, – пояснила Елена Богдан. А если никаких проявлений у человека нет, то обследовать его на инфекцию нерационально.





Фото: CDC / Unsplash

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