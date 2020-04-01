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В Минздраве рассказали, кому делают тесты на коронавирус
01.04.2020 16:00 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
В эфире
В первую очередь тесты на коронавирус делают тем, кто имеет клинические проявления инфекции и эпидемиологический анамнез, – пояснила Елена Богдан. А если никаких проявлений у человека нет, то обследовать его на инфекцию нерационально.
Фото: CDC / Unsplash
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В эфире телеканала «Беларусь 1» заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан рассказала, кому делают тесты на коронавирус в нашей...
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