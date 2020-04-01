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Вот что такое паника: ни в одной аптеке Витебска нет масок - моментально раскупают

01.04.2020 16:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По состоянию на утро 1 апреля медицинские маски нельзя было купить ни в одной аптеке Витебска. Ни одноразовые, ни многоразовые.



На справочном сайте tabletka.by была информация о 20 аптеках в городе, где по состоянию на это утро были медицинские маски. Но в реальности их нигде не оказалось. Свабода обзвонила все аптеки, и только в городе Руба, в 16 км от Витебска, ответили, что у них осталось десять масок.

"Но у меня тут такая очередь, что все сейчас раскупят, - сказал провизор по телефону. - Мы не бронируем маски".

В Белфармации, в которую входит большинство аптек города, говорят, что маски ежедневно привозят в Витебск, но их быстро раскупают.

«Вчера привезли 25 000 марлевых многоразового использования. Они распределяются между больницами и аптеками. Мы также ожидаем большую партию сегодня. Их сразу доставят в аптеки», - сказали фармацевты.

Одноразовые маски также поступают. Но намного меньше.

В аптеках в центре города говорят, что им привозят маски, но их сразу разбирают.

«Вчера было привезено 700 штук, вечером все было разобрано», - рассказали в аптеке на улице Кирова возле вокзала.

«Сегодня уже человек стро спрашивали», - сказал фармацевт в другой аптеке.


В Витебске 380 тысяч жителей. Как сообщил Свабодзе местный врач, четыре больницы были переведены под прием людей с пневмонией, у многих из них обнаружили коронавирус COVID-19. 

По словам Лукашенко, более десяти витебских врачей заразились коронавирусом. В Витебске также зарегистрирована первая официальная смерть от коронавируса.

Ранее Лукашенко заявлял, что в Беларуси от масок склады ломятся - столько нашили, что девать некуда. И где они?
 
Теги: Витебск
 
 
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По состоянию на утро 1 апреля медицинские маски нельзя было купить ни в одной аптеке Витебска. Ни одноразовые, ни многоразовые.
 
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