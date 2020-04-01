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В Могилевской области — первый случай коронавируса
01.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В Могилевской области
— Пациентка была в длительной командировке в Витебске. Она полностью обследована, проведен весь спектр необходимых противоэпидемиологических мероприятий. Мы ее перевели в Могилевскую инфекционную больницу. На сегодняшний день ее состояние стабильное. Она получает необходимое лечение, — рассказала Ирина Бас, заместитель главного врача Могилевской инфекционной больницы, главный внештатный инфекционист главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома. — Также мы обследовали всех контактных лиц, которые подлежали такому обследованию. У них отрицательные результаты.
Сейчас в Кричеве проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия.
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В Могилевской области зарегистрирован первый случай подтвержденной короновирусной инфекции. Он выявлен у 33-летней женщины 33 лет из Кричева. — Пациентка...
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