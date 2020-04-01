В Могилевской области — первый случай коронавируса

Источник материала: Горецкий вестник

В Могилевской области зарегистрирован первый случай подтвержденной короновирусной инфекции. Он выявлен у 33-летней женщины 33 лет из Кричева.





— Пациентка была в длительной командировке в Витебске. Она полностью обследована, проведен весь спектр необходимых противоэпидемиологических мероприятий. Мы ее перевели в Могилевскую инфекционную больницу. На сегодняшний день ее состояние стабильное. Она получает необходимое лечение, — рассказала Ирина Бас, заместитель главного врача Могилевской инфекционной больницы, главный внештатный инфекционист главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома. — Также мы обследовали всех контактных лиц, которые подлежали такому обследованию. У них отрицательные результаты.

Сейчас в Кричеве проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия.