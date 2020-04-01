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Какие меры принимают в магазинах и на рынках в Минске, чтобы обезопасить людей
01.04.2020 18:52 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В магазинах Минска появляются разделительные полосы у касс. Они помогают покупателям во время пандемии держаться на безопасном расстоянии друг от друга — полтора метра. Какие еще меры принимают в торговле — в материале TUT.BY.
После того как выявили первый случай заражения коронавирусом в Минске, санитарные врачи рекомендовали установить во всех магазинах города
Потом заведения общепита просили
Начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова рассказывает, что в магазины Минска также разослали письма с рекомендацией сделать разделительные полосы на полу у касс — чтобы люди соблюдали в очереди дистанцию.
— В отделах обслуживания, где скапливаются очереди, также попросили нанести такие полосы и расклеить объявления. Некоторые крупные сети, например Green, вывесили на входе в магазин одноразовые перчатки и дозаторы с антисептиком. Вся торговля заинтересована в том, чтобы соблюдать профилактические меры и минимизировать риски, — говорит Емельянова.
Крупные сети сами стали выкладывать хлебобулочные изделия, сразу упакованные в пакет. Емельянова говорит, что в управлении давали такие же рекомендации «Минскхлебпрому».
Что касается таких крупных торговых объектов, как рынки, то, например, на Комаровке разместили антисептики, повесили объявления о необходимости сохранять дистанцию. Стали чаще убирать с применением средств дезинфекции и чаще проветривать помещения. Все это рекомендации Центра гигиены и эпидемиологии.
Дни скидок, распродажи, акции в Минске отменять не планируют.
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В торговых сетях в Минске появились разделительные ленты у касс, которые формируют очередь покупателей с безопасным во время пандемии расстоянием - по полтора...
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