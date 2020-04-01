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Правда ли, что в Солигорск будут возить пациентов с подозрением на коронавирус?

01.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Правда ли, что в Солигорск будут возить пациентов с подозрением на коронавирус?

В социальных сетях пошли разговоры, что в Солигорскую ЦРБ теперь будут доставлять людей с подозрением на коронавирус. SlutskGorod попытался подтвердить информацию в официальных источниках.

31 марта на странице группы «Солигорские автолюбители» разместили информацию следующего содержания: «Людей с подозрением на коронавирус с 1 апреля доставляют в Солигорск. Ранее доставляли в Борисов». Эта новость вызвала обсуждение не только у солигорчан, но и у жителей Слуцка, который находится в 30-ти километрах.

Эту информацию SlutskGorod решил проверить - и первым делом позвонили руководтству Солигорской ЦРБ. Но там от комментариев отказались.

Вся информация через Министерство здравоохранения, никакой информации мы не даём, ответил заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Олег Черник.

С 10:30 журналист пыталась дозвониться до пресс-службы Минздрава, только трубку рабочего телефона никто не поднимал. Между делом звонила главному санитарному врачу Наталье Жуковой и начальнику отдела управление организации медицинской помощи министерства Татьяне Мигаль. На вопрос представителя прессы никто из чиновников не дал ответа, все предлагали обратиться в пресс-службу.

Юлия Бородун, пресс-секретарь Минздрава, так и не ответила на рабочий телефон. Тем не менее журналисту удалось дозвониться на её мобильный к полудню. К вопросу о Солигорске секретарь оказалась не готова, дословно ответ звучал так (имеется запись):

— Я ещё не знаю и не могу вам сказать так сразу. Мне нужно делать запрос в вашу область. Я должна уточнить [информацию]. Я не знаю, кого, куда будут класть... когда-нибудь. Ну, то есть, кого сейчас кладут куда, я знаю. А что касается, кого и куда дальше, ещё пока нет.

Кроме того Юлия Бородун отметила, что есть приказ о перепрофилировании больничного фонда, который вступил в силу 15 марта.

— У нас информация, что Борисов закрывают, и теперь людей будут отправлять в Солигорск. Это так? — спросила журналист.

Когда-нибудь будет. То есть всё в разрезе с ситуацией, ответила девушка.

На уточняющий вопрос, через какое время можно получить информацию по Солигорску, пресс-секретарь ответила, чтобы звонили после обеда. Только ни в 14:15, ни в 15:30, ни непосредственно перед публикацией Юлия Бородун не отвечала или отклоняла звонки.

Действительно ли в Солигорск будут отправлять пациентов с подозрением на коронавирус и контактов первого уровня, узнать не удалось.

Ольга Кононович
Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Новости
 
 
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В одной из групп ВКонтакте разметили информацию о том, что в Солигорскую ЦРБ теперь будут доставлять людей с подозрением на коронавирус. SlutskGorod попытался узнать у...
 
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