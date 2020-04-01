Правда ли, что в Солигорск будут возить пациентов с подозрением на коронавирус?

Источник материала: Слуцк Город





В социальных сетях пошли разговоры, что в Солигорскую ЦРБ теперь будут доставлять людей с подозрением на коронавирус. SlutskGorod попытался подтвердить информацию в официальных источниках.

31 марта на странице группы «Солигорские автолюбители» разместили информацию следующего содержания: «Людей с подозрением на коронавирус с 1 апреля доставляют в Солигорск. Ранее доставляли в Борисов». Эта новость вызвала обсуждение не только у солигорчан, но и у жителей Слуцка, который находится в 30-ти километрах.

Эту информацию SlutskGorod решил проверить - и первым делом позвонили руководтству Солигорской ЦРБ. Но там от комментариев отказались.

— Вся информация через Министерство здравоохранения, никакой информации мы не даём, — ответил заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Олег Черник.

С 10:30 журналист пыталась дозвониться до пресс-службы Минздрава, только трубку рабочего телефона никто не поднимал. Между делом звонила главному санитарному врачу Наталье Жуковой и начальнику отдела управление организации медицинской помощи министерства Татьяне Мигаль. На вопрос представителя прессы никто из чиновников не дал ответа, все предлагали обратиться в пресс-службу.

Юлия Бородун, пресс-секретарь Минздрава, так и не ответила на рабочий телефон. Тем не менее журналисту удалось дозвониться на её мобильный к полудню. К вопросу о Солигорске секретарь оказалась не готова, дословно ответ звучал так (имеется запись):

— Я ещё не знаю и не могу вам сказать так сразу. Мне нужно делать запрос в вашу область. Я должна уточнить [информацию]. Я не знаю, кого, куда будут класть... когда-нибудь. Ну, то есть, кого сейчас кладут куда, я знаю. А что касается, кого и куда дальше, ещё пока нет.

Кроме того Юлия Бородун отметила, что есть приказ о перепрофилировании больничного фонда, который вступил в силу 15 марта.

— У нас информация, что Борисов закрывают, и теперь людей будут отправлять в Солигорск. Это так? — спросила журналист.

— Когда-нибудь будет. То есть всё в разрезе с ситуацией, — ответила девушка.

На уточняющий вопрос, через какое время можно получить информацию по Солигорску, пресс-секретарь ответила, чтобы звонили после обеда. Только ни в 14:15, ни в 15:30, ни непосредственно перед публикацией Юлия Бородун не отвечала или отклоняла звонки.

Действительно ли в Солигорск будут отправлять пациентов с подозрением на коронавирус и контактов первого уровня, узнать не удалось.

Ольга Кононович

Slutsk-Gorod.by